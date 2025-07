Alfonso Rojo: «La prensa mundial despelleja a Pedro Sanchez y vaticina que tendrá un final muy malo»

No se si a esta hora queda todavía gente, de la que que se encaramó el lunes en Atocha a un AVE con destino al sur, atrapada en los trenes a mitad de La Mancha, pero todo es posible con un inepto como el bocazas Óscar Puente como ministro de Transportes.

Ignoró también si han vuelto ya a casa todos los jueces, fiscales y funcionarios que han hecho huelga, en protesta contra la cacicada que planea el Gobierno Frankenstein para acabar con la independencia judicial.

En cualquier caso, siendo el desastre del ferrocarril y el atentado contra la separación de poderes dos asuntos cruciales, me veo obligado a volver al Caso Cerdán y a las tribulaciones del PSOE, el partido más corrupto y putero de Occidente.

Sánchez, que estaba en el ajo de todos los apaños, como da a entender Ábalos, puede ir preparándose para el próximo palo.

No da la impresión de que esta semana vaya a haber más revelaciones, detenciones o encarcelamientos, pero la UCO no descansa y ya esta alistando el siguiente informe, que según parece llevará nombres como Bolaños o Armengol.

Se le ha puesto el panorama color de hormiga al marido de Begoña.

Y no sólo en los juzgados, que es lo relevante.

También en los medios de comunicación, donde eximios representantes de la ‘Brunete Pedrete’ como Ferreras lo dan por muerto y le están sacudiendo como si no hubiera verano.

No he profesado nunca ese papanatismo con que políticos y periodistas españoles suelen mirar hacia la prensa extranjera, entre otras razones porque en mi época de corresponsal de guerra me harte de publicar en la portada de periódicos como Observer o The Guardian, pero voy a enumerarles algunos de los titulares que salen hoy en los rotativos y agencias de noticias más relevantes del mundo.

Se la cogen con papel de fumar, pero es sintomático y deja a las claras por donde van a ir los tiros, que casi todos citan a Sánchez.

La Agencia Reuters, neutra y fría, titula: ‘Juez español ordena prisión para ex aliado del presidente en caso de corrupción’.

Bloomberg, también muy económica, dice: ‘Antiguo alto cargo del primer ministro español, enviado a prisión provisional’.

El Miami Herald, más festivo, le pone algo de picante: ‘Sexo, corrupción y grabaciones; un escándalo sacude al gobierno socialista de España’.

El británico The Times, es directo: ‘El hombre de confianza de Pedro Sánchez, en prisión por corrupción’.

El Financial Times es muy lineal: ‘Asesor de Pedro Sánchez, encarcelado por cobro de comisiones ilegales en España’.

The Guardian, que es muy progre apuesta por lo descriptivo: ‘Detienen al ex mano derecha del presidente del Gobierno español en una investigación por corrupción’.

La BBC cubre el caso como un golpe significativo para el gobierno socialcomunista: ’Aliado de Sánchez encarcelado en España, mientras crecen las acusaciones’.

El francés Le Monde marca lo que viene: ‘El caso Cerdán agrava las sospechas de corrupción en el entorno de Sánchez’.

Canales como Euronews y Al Jazeera insisten en que la detención de Cerdán refuerza la narrativa de la oposición y de los medios no adictos al régimen sobre la podredumbre en el PSOE y CNN asegura que debilita a Sánchez en un momento crítico.

Esto es todo por hoy, pero habrá más; mucho más.