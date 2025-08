The Economist sentencia al socialista Sánchez: que se marche o convoque elecciones

El socialista Sánchez y The Economist.

En pleno estío canario, Pedro Sánchez afronta el que, probablemente, sea su fin de curso político más amargo.

Mientras intenta refugiarse en La Mareta, el histórico complejo vacacional de Lanzarote, el eco de las portadas internacionales le persigue como una ola imposible de esquivar.

La prestigiosa revista británica The Economist ha roto todos los moldes: por primera vez exige abiertamente la dimisión inmediata del presidente del Gobierno español, acusándole de “debilitar los controles democráticos” y gobernar gracias a “un batiburrillo de aliados”, sin la credibilidad necesaria para seguir liderando el país.

No es un editorial cualquiera.

El semanario, que meses atrás aplaudía el vigor económico español, ahora sentencia: “No hay ninguna buena razón para que siga en el cargo”.

¿El motivo?

Una ristra de escándalos y una parálisis legislativa que, según la cabecera, han dejado al Ejecutivo al borde del colapso.

Para más inri, The Economist advierte que prolongar la legislatura solo serviría para empañar aún más los aspectos positivos del legado socialista y recomienda una reflexión profunda durante las vacaciones estivales.

El cerco de los escándalos: cuando el entorno presidencial se convierte en noticia

La lista de sobresaltos que asedian a Sánchez parece un guion digno de una serie política de sobremesa. Entre los episodios más recientes destacan:

El caso Santos Cerdán: El que fuera número tres del PSOE y negociador clave con partidos vascos y catalanes se encuentra en prisión preventiva acusado de liderar una trama criminal que habría gestionado comisiones ilegales por valor de 620.000 euros, con ramificaciones que afectan también al exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Los indicios son tan abrumadores que hasta el juez ha calificado el expediente como un “conjunto verdaderamente extraordinario” de pruebas. Cerdán incluso formaba parte del gabinete de crisis anticorrupción montado por Moncloa antes de que se destapara su propio caso.

El caso Begoña Gómez: La esposa del presidente ha sido investigada por presuntas irregularidades en contratos públicos, aunque sin imputación formal hasta la fecha. Sin embargo, el simple hecho de que la pareja presidencial figure en los titulares judiciales ha sido suficiente para alimentar la tensión interna en el PSOE y reforzar la percepción social de un entorno minado por sospechas.

La fontanera Leire Díez y la dimisión del comisionado de la Dana: A la trama principal se suman actores secundarios como Leire Díez, asesora clave del gabinete presidencial vinculada a filtraciones y estrategias ante las crisis judiciales, o la reciente dimisión del comisionado para la reconstrucción tras la Dana, otro golpe a la imagen gubernamental.

El PSOE, entre el desconcierto y el miedo a Vox

El editorial de The Economist no pasa por alto una paradoja muy española: si Sánchez sigue en Moncloa es porque sus socios temen más a un gobierno apoyado por Vox que a prolongar dos años más una legislatura ineficaz. Según la revista británica, ese “miedo a la extrema derecha” explica buena parte de la resistencia interna a forzar elecciones anticipadas o abrir un congreso extraordinario socialista. No obstante, advierte que Sánchez probablemente perdería unos comicios adelantados.

La publicación reconoce algunos méritos al Ejecutivo actual –reforma laboral, reconocimiento al Estado palestino– pero atribuye el crecimiento económico reciente a las reformas heredadas del anterior gobierno conservador. Y no escatima críticas: “Cada vez es más vulnerable a los chantajes de su grupo heterogéneo de aliados”, señala con ironía británica.

¿Dimisión o urnas? Dos salidas para una legislatura bloqueada

Los escenarios planteados por The Economist son directos:

Convocar un congreso extraordinario socialista y ceder el liderazgo a una figura veterana capaz de tender puentes con la oposición moderada.

Optar por elecciones anticipadas para desbloquear una legislatura paralizada por las investigaciones judiciales y las divisiones internas.

En ambos casos, el semanario sostiene que cualquier intento de prolongar artificialmente el mandato solo agravará la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas.

El día a día presidencial: vacaciones entre titulares incómodos

Mientras tanto, Pedro Sánchez trata de mantener el tipo desde La Mareta. Lejos quedan aquellos veranos tranquilos; ahora cada jornada comienza con nuevos titulares sobre investigaciones judiciales o filtraciones internas. La prensa internacional –no solo británica– ha hecho su agosto con los escándalos españoles, alimentando tanto debates parlamentarios como sobremesas familiares.

No faltan tampoco las anécdotas: Santos Cerdán llegó a formar parte activa del comité anticorrupción presidencial antes de acabar en prisión preventiva; Begoña Gómez ha visto cómo hasta sus agendas privadas acababan analizadas con lupa mediática; y La Mareta se ha convertido este año más que nunca en símbolo de retiro forzoso bajo asedio informativo.