Risto Mejide acepta la invitación de Pedro Sánchez a la Moncloa y promete contar todo en directo

El lunes 1 de diciembre comenzó como un día cualquiera en Cuatro, pero Risto Mejide tenía un anuncio que, según sus propias palabras, «sin duda cambiará el rumbo del programa para siempre». Durante la emisión de Todo es mentira, el presentador compartió que había recibido un correo electrónico de la presidencia del Gobierno dirigido específicamente a él. Esta era la primera vez que Pedro Sánchez Pérez-Castejón se comunicaba con él fuera del marco de una entrevista en plató.

Con un rostro serio, Mejide fue claro al mencionar al remitente: «Es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón«.

El presentador destacó que siempre ha tratado de evitar cualquier tipo de interacción con políticos más allá de su labor televisiva, argumentando que esas relaciones «no son parte de mi vida». Sin embargo, recibir un mensaje oficial desde Moncloa le obligaba a tomar una decisión rápida. «Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy», advirtió a su equipo.

El mensaje llegó a través del correo electrónico oficial de comunicación de la presidencia del Gobierno. Risto Mejide leyó el contenido completo en directo: «El presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón y en su nombre la ministra Portavoz y la secretaria de Estado de Comunicación tienen el placer de invitarle a la tradicional recepción por las fiestas navideñas, que se celebrará el día 15 de diciembre de 2025, de 18:00 a 19:30 horas, en el edificio Consejo de Ministros del Complejo de la Moncloa«.

La invitación era personal e intransferible, lo que requería confirmación obligatoria.

El presentador bromeó al principio sobre la situación: «Yo, que no me voy ni a un café, me voy a ir a Moncloa. Me han hecho un roto con esto». Incluso llegó a sugerir que podría tratarse de un error administrativo, aunque el asunto del correo indicaba claramente «A la atención de Risto Mejide».

También hizo bromas sobre asistir sin cartera o llevarse un cenicero como recuerdo. Por su parte, el tertuliano, Ignasi Guardáns, le convenció diciendo que debería acudir porque puede ser un evento ‘histórico’ porque puede ser la última de Sánchez en Moncloa.

El cambio de opinión

Ante las insistencias de sus colaboradores en plató, Mejide reconsideró su postura. «Venga, va, voy a ir. Acepto la invitación. Ahí voy a estar y, por supuesto, voy a contar todo lo que pase ahí», anunció finalmente. El presentador subrayó un punto importante: «Ya sabéis que yo el off the record no lo trabajo». Esto implica que todo lo sucedido en la recepción navideña será revelado en Todo es mentira, sin acuerdos confidenciales que limiten sus comentarios posteriores.

Mejide también mencionó que llevaría «algún regalito» a la recepción, bromeando sobre traer chistorras. Además, los espectadores del programa tendrán la oportunidad de ver en primicia qué atuendo elegirá el presentador para esa ocasión especial, dado que tendrá que dejar el plató a mitad de la emisión del 15 de diciembre para dirigirse a Moncloa.

El presentador fue claro acerca de sus límites: «Yo en estas situaciones no sé cómo actuar, porque si alguien espera que yo deje de hacer mi trabajo aquí hasta el 15 de diciembre por esta invitación, se equivoca mucho. O hasta ese día revocan la invitación». Esta afirmación resalta su intención de mantener la independencia editorial del programa, sin importar su asistencia al evento presidencial.

La aceptación de esta invitación genera gran expectación sobre cómo se desarrollará este encuentro entre el comunicador y los altos mandos del Gobierno. Todo esto se vuelve aún más interesante considerando el historial crítico que Risto Mejide ha mantenido desde su programa respecto a diversas gestiones gubernamentales y temas candentes en la actualidad política.