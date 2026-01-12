Bestial ristra de palos de Paco Rosell a Zapatero por ser el rescatador de culto de la banda de los Rodríguez...

Francisco Rosell, en su columna de este lunes 12 de enero en El Debate, titula El rescate de ‘la banda de los Rodríguez’ y el contador de ‘soles’ ZP:

«El Gobierno de Zapatero destinó miles de millones de euros del erario público español para rescatar a los multimillonarios peruanos de la banda de los Rodríguez».

La pieza inicia con una idea central: el Ejecutivo socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) utilizó fondos públicos para salvar a acaudalados empresarios peruanos, conocidos como el Grupo Rodríguez Banda o Grupo Rodríguez Pastor, tirando del dinero de los contribuyentes españoles.

Rosell pone en evidencia cómo estos potentados, que poseen monopolios en Perú y controlan bancos, supermercados y minas, disfrutaron de un rescate desmesurado:

«Estas veinte familias, agrupadas en conglomerados empresariales, representan apenas el 0,0006 % del total de peruanos, pero acumulan más del 90 % de la riqueza nacional», escribe el autor, apoyándose en estudios sobre la concentración del capital en manos de clanes como los Rodríguez Pastor, Brescia o Benavides. El columnista hace hincapié en el Grupo Rodríguez Pastor, cuyo patrimonio se eleva a 3.290 millones de dólares, controlando el 70,65 % de Intercorp Financial Services, además de empresas como Interbank, PlazaVea, Vivanda, Inkafarma e incluso la Universidad Tecnológica del Perú.

En otro pasaje significativo, Rosell se burla del papel desempeñado por ZP como «contador de soles», aludiendo tanto a la moneda peruana como al favoritismo mostrado:

«El Grupo RODRÍGUEZ PASTOR (…) posee el 70,65 % de Intercorp Financial Services (IFS), Banco Interbank y también tiene Interseguro, PlazaVea, Vivanda, Oeschle, Hamburguesería Bembos, Brasa Don Belisario, Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Innova School, Hoteles Casa Andina, Intralot e Inkafarma».

Recordemos en este punto aquella vez en que Paco Rosell se echó a la cara a Zapatero en directo:

Esta lista resalta el poderío económico que ostenta la «banda de los Rodríguez», comparada con mafias debido a su dominio oligopólico en sectores clave como minería y finanzas.

El artículo ahonda en las conexiones transnacionales y recuerda cómo España participó en rescates durante la crisis económica, beneficiando indirectamente a estos grupos. «En Perú, el capital y la producción están concentrados en manos de solo veinte familias que, ya sea aliándose con capital extranjero o actuando por su cuenta, crean monopolios u oligopolios que logran un control absoluto sobre sectores económicos estratégicos del país», cita Rosell, ampliando su crítica al imperialismo financiero leninista adaptado a la realidad peruana. En este contexto, el autor entrelaza su tesis con ejemplos como el del Grupo Benavides, que cuenta con 640 millones de dólares en inversiones en Minas Buenaventura y operaciones comerciales con Newmont.

Para enriquecer su análisis, Rosell establece paralelismos con organizaciones criminales peruanas como Los Pulpos, donde alias «El Contador» maneja cuentas relacionadas con extorsiones en soles; algo similar al cálculo realizado por ZP respecto a las ayudas. Esto pone sobre la mesa una ironía inquietante: mientras los españoles enfrentaban recortes severos en sus servicios públicos, los potentados peruanos eran rescatados. El columnista enumera los imperios:

Rodríguez Pastor : Banca, comercio minorista y educación.

: Banca, comercio minorista y educación. Benavides : Minería asociada con intereses estadounidenses.

: Minería asociada con intereses estadounidenses. El Comercio: Dominio mediático junto a Odebrecht.

Rosell cuestiona la rehabilitación política que ha experimentado ZP, conectando sus decisiones con una preferencia por elites extranjeras frente a las nacionales. Esto resuena con las críticas hacia gobiernos socialistas por su gestión del dinero público. La columna refleja matices importantes: estos rescates no solo preservaron fortunas individuales; también alimentaron redes transatlánticas que sostienen un poder económico significativo.

Finalmente, el artículo invita a una reflexión profunda sobre legados ocultos. Allí donde contadores de soles y bandas empresariales entrelazan sus intereses entre Madrid y Lima, queda un rescate que sigue generando controversia entre los votantes españoles.