'LA RETAGUARDIA'

¡Zapatero, de Atocha a Maduro y en 20 años millonario!

Archivado en: EEUU | Europa | Gobierno | Hispanoamérica | Periodismo

Arranca una semana apasionante esta segunda de enero de 2026.

Con Venezuela y Estados Unidos aún en el punto de mira desde los acontecimientos que estallaron el pasado día 3, con Maduro en una cárcel americana y con Donald Trump mandando en el hasta ahora país chavista.

En España, alguien anda muy preocupado y no es otro que Zapatero. El expresidente socialista del que en su país hace ya años que se rumoreaban cosas, ahora empieza a verle las orejas al lobo. Primero de lo judicial, y segundo, porque cada vez son más las voces que alertan de las andanzas del socialista para aliviar a Maduro…

Nos detenemos especialmente en cómo este tipejo ha llegado a millonario en un par de décadas, después de ser el presidente más ruinoso de la democracia en España y lanzándose en brazos del chavismo después.

Por si fuera poco, en España la cosa no anda mucho más liberada, el asunto judicial nunca cesa ni un ápice para la familia y el entorno de Sánchez. Se vienen meses gloriosos para la familiar Sánchez Gómez y para los Ábalos, Koldo, Cerdán y un larguísimo etc.

Analizamos todo y mucho más en ‘La Retaguardia’ de lunes 12 de enero con los mejores colaboradores de Periodista Digital, hoy el exdiputado Víctor Sánchez del Real y el director de ElCatalán.es, Sergi Fidalgo.

