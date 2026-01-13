Vicente Vallés caza a Pedro Sánchez vendiendo la misma medida en vivienda que ya presentó en enero de 2025

El trilerismo como arma política.

Pedro Sánchez decidió ponerse en la mañana del 12 de enero de 2026 el chaleco de trabajador de la construcción y se fue hasta el barrio madrileño de Campamento a presumir de la famosa operación iniciada en 1989 que pretende poner en marcha 10.000 viviendas en la zona que ahora ocupan unos cuarteles abandonados hace ya varios años.

Sin embargo, el presidente se vino arriba y aprovechó la presencia de la prensa para lanzar un nuevo anuncio.

O eso pretendía ser porque en realidad la musiquilla sonaba de antaño, la de la reducción en el IRPF a aquellos propietarios de viviendas que no especulasen con el precio de los alquileres.

Vicente Vallés, en Antena 3 Noticias, cazó al vuelo el refrito que el inquilino de La Moncloa trató de colocar a los españoles:

Hoy, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado beneficios fiscales en el tiempo de frenar la subida del precio de los alquileres.

Y puso las declaraciones del dirigente del PSOE:

Todos los propietarios que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.

El periodista de Atresmedia le metió el primer rejonazo:

Esta medida, igual que otras, provoca el debate sobre el verdadero impacto que puede tener en el mercado del alquiler. Lo que no se puede decir es que se trate de una novedad, porque esa medida anunciada hoy por el presidente delGobierno fue anunciada por el mismo presidente del Gobierno el 13 de enero de 2025, es decir, hace un año y un día. Fue exactamente la misma medida.

Rescató las palabras de hace justo un año:

Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de la renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.

Recordó que meses después, en mayo de 2025, Isabel Rodríguez, la titular de Vivienda hizo exactamente el mismo anuncio:

Hoy Sánchez ha anunciado lo mismo que anunció hace justo un año. Y eso que anunció hace justo un año, lo volvió a anunciar la ministra de Vivienda cinco meses después, mayo de 2025, cuando presentó la norma ante el Congreso.

Y puso el literal de esas declaraciones tan rimbombantes de la ‘sonrisa Profidén‘ del Ejecutivo sanchista:

Ahondamos en la movilización del parque de vivienda a precios asequibles, compensando a aquellos propietarios, que pongan sus viviendas a precios más baratos, que las pongan por debajo del precio de referencia del Ministerio, llegando hasta el 100% de bonificación en el IRPF, si conseguimos abaratar los alquileres.

Vicente Vallés remachó su zasca recordando que la medida, por más que se presente una o mil veces, no tiene pinta de que vaya a contar con el aval del Congreso de los Diputados: