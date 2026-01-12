Luis Rubiales desvela todo lo que hubo detrás de su renuncia: «El Gobierno de Sánchez me amenazó»

Luis Rubiales (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de 1977) es un tipo de lo más interesante en el amplio y variopinto mundo del fútbol.
Un futbolista que militó en varios clubes del fútbol modesto durante 18 años (Guadix, Mallorca «B», Lleida, Xerez CD y Levante), y después se convirtió en abogado y dirigió dos de las instituciones más importantes del sector: la Asociación de Futbolistas Profesionales (2010-2017) y la Real Federación Española de Fútbol (entre 2018 y 2023). Incluso llegó a ser vicepresidente de la UEFA durante 4 años.
Como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en su último momento, fue campeón del Mundo con la Selección femenina. Y fue ahí donde le llegó, sin embargo, la cara de la fama más bestia por el beso 'no consentido' a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración de la victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de 2023.
Visita el plató de Periodista Digital para hablar de su libro, después de que en el día de la presentación oficial ocurriera de todo. En Matar a Rubiales se aprecia al Rubiales más franco, en el que habla tanto del escándalo como de su gestión al frente de la Federación.
En una conversación imperdible con Alfonso Rojo ha dejado frases que no dejan indiferente a nadie:
«El libro se lo dedico a mi exesposa, una gran mujer».
«Lo que más amo, aparte de mi familia, es mi país y el fútbol».
«Cuando iba en el avión, le dije a un asesor: “Esto acaba conmigo”».
«Pedro Sánchez y la izquierda extrema y radical me usaron como cortina de humo».
«El Gobierno Sánchez me amenazó: o renunciaba o encendían la máquina».
«Pedro Sánchez no merece ser presidente».
«Pedro Sánchez no tenía ni idea de quién era Gianni Infantino. Se lo presenté yo».
«Dimití para que la gente cercana a mi núcleo no terminara perjudicada por el escándalo».
«No hay un día en que no piense en todo lo que ha sucedido».
«Mucha gente se me acerca para darme ánimos y solidarizarse conmigo».
«Hay muchos medios que me atacaron. Algunos porque era lo fácil y otros porque no les di dinero».
«La portada de El País crucificándome me dolió».
«Hay mucha hipocresía de la izquierda con el deporte femenino: quieren que se pague más, pero no invierten».
«Mucha gente me ha tildado de corrupto, pero mi gestión fue excelente. Me han investigado y no han encontrado nada».
«Tener a los políticos que he tenido en contra, como la suelta-abusadores Irene Montero, no me pesa nada».
«Fui presidente porque el fútbol me lo pidió».