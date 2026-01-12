Luis Rubiales desvela todo lo que hubo detrás de su renuncia: «El Gobierno de Sánchez me amenazó»

Luis Rubiales (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de 1977) es un tipo de lo más interesante en el amplio y variopinto mundo del fútbol.

Un futbolista que militó en varios clubes del fútbol modesto durante 18 años (Guadix, Mallorca «B», Lleida, Xerez CD y Levante), y después se convirtió en abogado y dirigió dos de las instituciones más importantes del sector: la Asociación de Futbolistas Profesionales (2010-2017) y la Real Federación Española de Fútbol (entre 2018 y 2023). Incluso llegó a ser vicepresidente de la UEFA durante 4 años.

Como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en su último momento, fue campeón del Mundo con la Selección femenina. Y fue ahí donde le llegó, sin embargo, la cara de la fama más bestia por el beso ‘no consentido’ a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración de la victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de 2023.El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol entre 2018 y 2023 pasó a la fama por el beso ‘no consentido’ a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración de la victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de 2023.

Visita el plató de Periodista Digital para hablar de su libro, después de que en el día de la presentación oficial ocurriera de todo. En Matar a Rubiales se aprecia al Rubiales más franco, en el que habla tanto del escándalo como de su gestión al frente de la Federación.

En una conversación imperdible con Alfonso Rojo ha dejado frases que no dejan indiferente a nadie: