El nauseabundo comentario de una cateta separatista sobre Pau Donés: «Nunca cantó en catalán»

El sectarismo del independentismo no tiene límites. Con una permanente forma de politizar absolutamente todo, lejos de defender su causa, lo único que consiguen es hacer el ridículo y convertirse en el hazmerreír de la sociedad. Esto ha quedado demostrado -una vez más- este 9 de junio de 2020, cuando una usuaria catalana de la red social Twitter publicaba en su perfil este mensaje después de conocer la triste noticia de la muerte del cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés: «Mai va cantar en català… Em sap greu, però no és dels meus», lo que quiere decir en castellano: «Nunca cantó en catalán, lo siento pero no es de los míos».

El cantante, guitarrista y compositor Pau Donés, fallecía a los 53 años, tras sufrir una recaída en el cáncer de colon que padecía y con el que «convivía» desde agosto de 2015. Las muestras de dolor al conocer la noticia se agolparon en las redes sociales.

Lógicamente, este repulsivo mensaje ha recibido críticas entre los usuarios que no daban crédito a estas brutales palabras. Por su parte, la asociación joven constitucionalista de Cataluña, ‘S’ha acabat!’, lamentaba desde su cuenta oficial de este suceso. «Ni el fallecimiento por cáncer de una persona les hace morderse su lengua de odio», al mismo tiempo criticaban que «como la autora del tuit, centenares de miles de independentistas anteponen una lengua a la vida, tal es su nivel de fanatismo. No hay ideología más reaccionaria en Europa que el nacionalismo».

Después de la avalancha de mensajes recibidos tras este comentario, la autora del tuit ha vuelto a pronunciarse sobre el tema en su cuenta personal, pero lejos de arreglarlo ha vuelto a emitir otro mensaje deleznable. «Me sabe mal que se haya muerto en Pau Donés. Pero que al ser un catalán que nunca cantó en su lengua no es de los míos y se me lanzan a la yugular, incluso gente que se llama independentista. Enfermos…», concluye.

Ha sido otro usuario de la red social el que recordase a la separatista que la afirmación que estaba haciendo es completamente falsa, ya que Pau Donés si cantó en catalán.

A lo que la catalana en cuestión ha respondido: «¡Ostras! ¡Perdonad! ¡1 canción en catalán! ¡Qué maravilla!».