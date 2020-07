Dragó, cristalino sobre el fracaso de Calviño: «¿Quién, con dos dedos de frente, va a fiarse de un Gobierno bolchevizado por los podemitas?»

Claro y cristalino como siempre acostumbra.

Fernando Sánchez Dragó ha reflexionado brevemente en la red social de los trinos sobre las razones que han llevado a Nadia Calviño a ser relegada en la votación como presidenta del Eurogrupo en detrimento del irlandés Paschal Donohoe.

Y todo a pesar del autobombo que hasta horas antes se había dado desde medios oficiales como la RTVE de Rosa María Mateo en la que se dio por segura la elección de la ministra de Economía del Gobierno de España sin tener en consideración que en Europa las cuestiones no solo hay que llevarlas atadas y bien atadas porque en ese ámbito funcionan perfectamente las negociaciones de última hora y los cambios repentinos de opinión:

Y no solo eso. Me dicen mis fuentes que el TD2 estaba hecho contando con su nombramiento e incluia una entrevista en directo con Nadia Calviño. Veremos como lo cuentan ahora. #diariodeunacesada https://t.co/ERNe5gnyyi — Carmen Sastre (@Carmensastre12) July 9, 2020

El escritor no tiene la menor duda de que en Europa no son ajenos a las cuitas internas, políticamente hablando, que se suceden en España y que las tensiones entre socialistas y podemitas no eran la mejor carta de presentación para dejar en manos de Calviño semejante puesto.

Tener a Iglesias y a los suyos en el gobierno sale caro. A Nadia Calviño le ha costado el puesto al que aspiraba en Bruselas. España recula en todos los frentes internacionales. ¿Quién, con dos dedos de frente, va a fiarse de un gobierno bolchevizado por los podemitas? — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) July 9, 2020

Las palabras de Dragó fueron automática y masivamente respaldadas por su amplia legión de fieles tuiteros:

Hay más…… Si no apuestas por la Unidad

e integridad de tu Propio País,

es razonable qué Nadie piense

qué estás pensando que Europa

avance. Nos estamos estrellando. — Josep MATARIN RODRIGUEZ (@MatarinJosep) July 9, 2020

Lo extraño es la cara de Gili que se les ha quedado sabiendo que la votación era secreta.Cuando son temas serios de dinero en Europa…cualquier candidato menos uno de un gobierno Ruina y como aval Calviño el año pasado tuvimos en peor déficit de los últimos años, ella y la chiki — Psiquiatra Marbella (@drcristobalopez) July 10, 2020

Imposible de todas todas las maneras. Las imprudencias se pagan y ahora nos ha caído en Gracia Pablo el Pandemias salvador de geriátricos y mujeres desvalidas de veintipico , Que no es poco y a joderse tocan — Cristina DOS (@krisdelom) July 9, 2020

Otro #timosocialista. ¿Quién se espera que Europa acepte que la máxima autoridad económica sea una socialista de un país que ha incumplido todas las exigencias fiscales de Europa?https://t.co/Fs2iiJd0BO — LEON ORDAXIOLA (@elvascodevox) July 9, 2020