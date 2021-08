El Extintor: Elisa Beni ‘Las empresas no rentables deben cerrarse»

El capitalismo pata negra encontró en la mañana del 19 de agosto un nuevo referente que hubiera enorgullecido a Adam Smith. Ante el alegato en torno al hostelero José Eugenio Arias de que el gobierno debería flexibilizar las condiciones de los empresarios para que pudieran contratar a más empleados, suavizando la carga fiscal y las cotizaciones, Elisa Beni replicó con un contundente: «¡Las empresas no rentables deben cerrarse!». (Y entonces ya no es que no contraten a más empleados, sino que todos lo que tengan a la puñetera calle)

Por si aún quedaba algún despistado que creyera que nuestra Beni fue progresista. Afortunadamente los medios de comunicación no rigen por ese criterio o mucho lo iban a pasar bastante mal.

Mientras tanto Atresmedia y Mediaset nos demuestran que derrotar a los Talibán es una misión imposible, pero les queda el consuelo de sentirse ‘guays’ zurrando al hostelero facha de El Asador.