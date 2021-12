El descacharrante vídeo que no hará gracia en Moncloa: un gallego destapa el negocio que hay con los test de antígenos

El tipo será excéntrico y todo lo que ustedes quieran.

Pero más allá de esas cuestiones formales, al final con lo que verdaderamente hay que quedarse es con la esencia, con el fondo del asunto.

Y lo cierto es que la pieza que este baranda gallego ha subido a TikTok tiene dinamita para reventar a base de bien al Gobierno de Pedro Sánchez.

En plena crisis por la pandemia, con los precios que hace tiempo se desbocaron y sin forma de echarles el lazo, siguen apareciendo cuestiones que llaman poderosamente la atención.

La cuenta que ha hecho viral el vídeo está en Facebook se llama TCAE: Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y, desde luego, es todo un torpedo en la línea de flotación de un Ejecutivo que se jactó de que con esta pandemia nadie se quedaría atrás.

Pero las palabras no acompañan a los hechos y este ciudadano gallego ha puesto sobre la mesa el negocio que en España se está haciendo con los test de antígenos.

Se pregunta, y con toda la razón del mundo, por qué a él o a cualquier ciudadano español le cuesta casi 9 euros de vellón el adquirir una prueba de ese tipo en las farmacias españolas y, en cambio, saltando a Portugal, el precio es solo de 2 euros.

Con la retranca propia de los gallegos, se cuestionaba lo siguiente:

¿Alguien me lo puede explicar? ¿Esto no llega a ningún político, no sale en la tele o se hace viral? Si Portugal los vende a dos euros y aun así algo le ganarán porque si no no lo venden, aquí 8,95 euros. Es que aquí somos un país inferior y a nosotros nos lo venden más caro. ¿Alguien me lo puede responder, por favor?

Yo tengo la solución, y a partir de ahora me podéis llamar don Adrián Miñanco, porque es que voy a empezar a meter una flota de embarcaciones por las Rías Baixas cargadas de test de antígenos y de mascarillas que me van a detener por narcotráfico de antígenos. Voy a ser el narco más perseguido entre Portugal y Galicia.