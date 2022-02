Álex Navajas: “Pablo Casado se ha deshinchado, el PP no se entera de nada”

El periodista Álex Navajas analiza en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) la crisis interna del PP.

«No es bueno para España que el principal partido de la oposición esté sufriendo esta sangría. Pablo Casado llegó a secretario general de su partido derrotando a Soraya Sáenz de Santamaría que venía de ser la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy. Yo recuerdo que cuando Pablo Casado dio su primer discurso como secretario general del Partido Popular, a mí personalmente, me alegró y me entusiasmó lo que había dicho porque me parecía que era la vuelta a los valores firmes que defiende un partido conservador y que se habían perdido completamente durante el mandato de Mariano Rajoy. Pero, Pablo Casado se ha ido deshinchando como un globo. No queda nada de ese Pablo Casado que gana como secretario general del PP. Evidentemente, el votante de derechas se siente traicionado una vez más. Pablo Casado es el responsable de que, según las encuestas, el Partido Popular estuviera entorno a 115 diputados en el caso de la celebración de unas elecciones generales a pasar a menos de 80 escaños y, estos datos, son de antes de que estallara el tema de Ayuso».