Lamentable tuit de Rosa Villacastín que destila xenofobia y clasismo ‘progre’

El triunfo de Giorgia Meloni ha descolocado a la izquierda española en pleno.

Los socialcomunistas han quedado patidifusos a tal punto que solo pueden bramar y decir sandeces mientras intentan entender el triunfo de la derecha en el país vecino y se revuelven en el miedo por saber que el año que viene es muy probable que se les acabe el chiringuito.

Con este nivel de exaltación, la periodista Rosa Villacastin en una lamentable publicación en su perfil de Twitter se ha retratado a sí misma, demostrando su clasismo y desprecio por los inmigrantes. Para la también tertuliana los inmigrantes son mano de obra barata y no calificada que solo sirve para “limpiar el culo” de los bebés y de los abuelos.

Y es desde ese odio, exacerbado por el triunfo de Meloni en Italia, que Villacastín proyecta su pensamiento y se lo atribuye a la “extrema derecha italiana, francesa, sueca o española”, escribiendo, seguramente sin pensar que:

“La extrema derecha italiana, francesa, sueca la española no quiere a quienes llegan de otros países, pregunto: quien limpiaría el culo de sus hijos, de sus mayores, quien limpiarían sus casas, les atenderían en los súper, en las peluquerías, en el transporte, quien?”.

Un tuit que en un intento por atacar y descalificar a todos los que no concuerdan con su ideología, termina retratándola como todo lo que critica.

La publicación fue criticada por distintos usuarios mientras la periodista se reafirma en su postura y da a entender que el problema son los demás que no le entienden.

No es el argumento brillante que imaginas en tu cabeza, Rosa. Es racista, clasista y colonial. Las personas tienen derecho a migrar para intentar una vida digna porque tienen derecho a ella, no para limpiar nuestros culos blancos. Joder.

No es foto es una pintura. Lo que me sorprende es que no reconozcas que la gran mayoría de quienes critican la llegada de emigrantes, después les contratan. Ese era el mensaje.

— rosa villacastin (@RosaVillacastin) September 27, 2022