El descomunal enfado de Alfredo Perdiguero: «Los que blanquean a los asesinos son igual de terroristas»

Alfredo Perdiguero es uno de los ilustres invitados habituales de La Segunda Dosis de Periodista Digital y así participó una vez más este 17 de mayo de 2022.

La noticia de la primera semana de campaña electoral pasa por los candidatos de EH Bildu con crímenes de sangre, concretamente siete de forma directa, que renuncian a ocupar, en el caso de salir electos, su puesto de concejal para evitar perjudicar a la coalición encabezada por el proetarra Arnaldo Otegi. Es decir, una auténtica engañifa porque no se quitan de las listas electorales para mantener su ego intacto. Y después veremos, porque como dice Isabel Díaz Ayuso: «¿Quién puede creer a asesinos?

Perdiguero arranca su intervención explicándose en este turbio asunto:

«La realidad es que no renuncian a ir en las listas, sino que renunciarán a coger su acta… Yo tengo claro que no me les creo. Con asesinos y terroristas, ni agua. No quiero saber nada de nada y los que les blanquean son igual de asesinos que el que pega tiros o pone una banda. Yo ni olvido ni perdono y estoy al lado de las víctimas reales. Y todo es por la presión social y han dicho que renuncian al acta si son elegidos. Puede ser que alguno de estos indeseables diga que no renuncia a ello y tenga su cargo público durante cuatro años. Yo no me lo creo. Y quedan 37 más relacionados con el terrorismo. Bildu es lo que es, es ETA, ya no son filoetarras, tienen terroristas condenados en sus filas. La Junta Electoral Central debería ilegalizarlos. No podemos permitir en democracia que asesinos quieran regir los designios de los ciudadanos».