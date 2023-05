Mensaje directo a una exaltadísima Irene Montero: «¡No se puede odiar a los ciudadanos!»

El mediático sociólogo Alberto Sotillos pasa revista este 16 de mayo de 2023 en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) a los temas más comentados de la actualidad, que viene cargadita especialmente en esta primera semana de campaña electoral regional y municipal.

Uno de los puntos en los que se para en seco el joven de izquierdas es en el conflicto de Irene Montero con una mujer en plena calle después de un mitin y que se ha viralizado rápidamente. Sotillos es directo con la ministra de Igualdad:

«Podemos está trabajando a la sociedad como si fuera su enemigo. Esa señora tiene todo el derecho del mundo a increparle y una ministra tendrá que responder. Lo que no puede es utilizar es tono, hay odio en esa respuesta y no puede ser que una ministra odie a los ciudadanos; no puedes dejar tan claro que solo eres un representante para tus votantes y odiar a los demás. Si empezamos a ver enemigos ya en la gente de la calle… Podía decir «oye, mi marido y yo ganamos una pasta»…»