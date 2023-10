Golpe en la mesa de Mario Conde contra los que culpan al Rey: «¡Seamos respetuosos porque es lo único que nos queda…!»

Este 26 de septiembre de 2023 el conocidísimo y siempre controvertido Mario Conde fue el entrevistado en ‘Generación Euro’, de Eurico Campano, en Periodista Digital.

En una larga charla pasando revista a la actualidad política y económica del momento, nos quedamos con un extracto fantástico y muy concreto: el papel de Felipe VI en este circo de las proposiciones para la investidura a presidente del gobierno de España:

«El presidente del Gobierno lo nombra el Congreso, ¡no lo nombra el Rey! ¿Entonces qué son las consultas? Son un trámite constitucional por virtud del cual el Rey capta el sentir del Congreso y propone al candidato. Evidentemente si hay alguien que tiene la mayoría absoluta, las consultas son un trámite, nada más. Cuando no hay esa mayoría, el Rey tiene que hacer un ejercicio de interpretación, ¿y por qué eligió a Feijóo antes que a Sánchez? Porque en las consultas, el voto cierto de Feijóo que le expresaron en las consultas con el Rey, era mayor que el de Pedro Sánchez».

«Ahora, Feijóo ha fracasado y la Constitución lleva a Felipe VI a decir que haga nuevas consultas y éstas le dirán si hay probabilidad de que haya nuevo presidente del Gobierno. Si los independentistas acudieran al trámite de las consultas no es que hubiera probabilidad, sino certeza… Si el Rey no hace esto estaría suplantando la voluntad del Parlamento y eso en una monarquía parlamentaria no puede ser. No me parece bien que se esté diciendo desde la derecha que el Rey tiene cobardía, ¡seamos respetuosos con el Rey y con la Monarquía porque es lo único que nos queda en estos momentos como unificador de España».