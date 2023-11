Vea el durísimo debate entre un conocido policía y el periodista apaleado por los histéricos antidisturbios en Ferraz

Pablo Cambronero es Policía, pero saltó a la fama por ser probablemente uno de los mejores diputados de las legislaturas Ciudadanos entre 2019 y 2023.

Fue en el Congreso de los Diputados donde se vieron muy buenos discursos de este agente de las Fuerzas de Seguridad que además es abogado, y que después de abandonar el Hemiciclo volvió al Cuerpo, en este caso como responsable jurídico del sindicato Confederación Española de Policía (CEP) en Sevilla.

Y Cambronero es buen amigo de Periodista Digital y en especial de La Burbuja, donde este jueves 16 de noviembre debatió largo y tendido (y tenso) con Josué Cárdenas sobre la labor de sus compañeros Antidisturbios que durante ya dos semanas trabajan -y pegan palos- cada noche en la calle Ferraz y sus alrededores en Madrid.

El presentador del espacio, profunda y personalmente afligido por este caso de brutalidad policial, se sintió afectado en primera instancia por la defensa que Cambronero hacía de sus compañeros desde la distancia:

Cambronero : «Cuando se da la orden política parte de una persona que suele ser delegado o subdelegado del Gobierno, es orden política y puede ser criticable… Las imágenes que estamos viendo nos duelen a todos y son las imágenes justas de la violencia, pero no pegan a nadie aleatoriamente…»

Cárdenas: «Pablo… Por favor, que eres una persona inteligente, que yo esto no lo he visto ni en Cataluña. ¡Que van a por gente que no está molestando!»

Cambronero: «No es por corporativismo, analizo todo lo que me llega, pero no sabemos en las imágenes de dónde llega antes o a dónde va».