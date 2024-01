La dura advertencia de Alejandro Fernández (PP) sobre cómo Puigdemont puede lograr la aniquilación de España

Es un excelente conocedor de lo que sucede en la política catalana.

Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña, se conoce al dedillo todos los entresijos de lo que pretende hacer el independentismo. Y no solo con Cataluña, sino también con toda España, a la que trata de aniquilar a marchas forzadas.

En la entrevista en ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital) está convencido de que, a pesar de la fuerza que ahora tiene el partido de Carles Puigdemont, la situación se puede revertir:

Lo de Junts claro que tiene retorno, se puede frenar y se puede revertir, si no yo no me dedicaría a la política en Cataluña y menos con las siglas que yo defiendo. Estoy convencido de que se puede frenar. Antes lo que estábamos viviendo era un proceso catalán y ahora es español. Cuando fue un proceso estrictamente catalán no trajo la independencia, pero sí la decadencia, la decadencia económica, institucional, de convivencia, de prestigio. Y eso es lo que hoy estamos viviendo en el conjunto de España.