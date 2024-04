Lección de Ndongo a Mbayé por su victimismo y dar lecciones a los españoles: “¡El lloriqueo cansa!”

Durísimo.

Bertrand Ndongo manda un mensaje al podemita Serigne Mbayé por victimizarse al hablar de «personas de color» y acusar de racismo a la abogada Beatriz de Vicente durante una entrevista en el programa Espejo Público.

La intervención policial del pasado viernes santo contra unos senegaleses, que presuntamente portaban droga, en el barrio de Lavapiés, ha causado una gran polémica.

Desde la izquierda y sus terminales mediáticas han arremetido contra la Policía Nacional, catalogando a los agentes que conforman el Cuerpo de Seguridad de racistas, al tiempo que señalan que han cometido abuso de la autoridad.

Uno de ellos, ha sido Mbayé, ex diputado de Podemos y antiguo portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, que primero ha utilizado sus redes sociales y alcance para “calumniar” e “injuriar” públicamente a estos agentes y luego se ha victimizado en el programa que dirige Susanna Griso.

Ante esto, Ndongo atiza al podemita al que califica de “llorón”.

“Ahora el negro llora por todo. Le dicen negro y se pone a llorar. No puede decir que lleva un pantalón negro, hay que decir es un pantalón no blanco para que los negros no se ofendan en España. Es impresionante. Le llega a la abogada que vuelva a la escuela, un señor que no ha hecho ni la ESO”.