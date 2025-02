Lamata desvela a Rojo cómo Iglesias volvió a la TVE: “José Pablo López está en deuda con Podemos”

El periodista Juan Francisco Lamata (Madrid, 1986) visita el plató de Periodista Digital para conversar sobre el estado de Televisión Española bajo el mando de Pedro Sánchez, un tema sobre el que ahonda en su última publicación, ‘El libro negro de TVE’ (Esfera de los Libros).

Lamata es, a pesar de su juventud, un periodista de dilatada experiencia, Doctorado Cum Laude por Periodismo y Comunicación en la Universidad CEU, y ha pasado por medios como El Confidencial, Cadena COPE, The Objective o el propio Periodista Digital, donde se formó como profesional a las órdenes de Alfonso Rojo.

Es de este modo cómo el protagonista y buen conocedor de las tripas de TVE vuelve a ‘su casa’ y como invitado de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su conversación deja comentarios de lo más interesantes:

“La actual TVE ha reventado la máscara de tartufo de que podía existir una televisión consensuada”

“Pedro Sánchez vende la ilusión de un presidente de TVE consensuado pero montó un concurso chapucero en 2018. Todo para que acabara reventado hace un par de años”

“Llega la DANA y Sánchez dice ‘se acabó el disimulo’ ni concurso ni gaitas ni consenso”

“Aquí nadie es de izquierdas o de derechas, unos son liberales y otros progresistas. Todos tienen su complejo”

“Hay que poner el punto en porqué en las tertulias de la 1 hay tres tertulianos de la ‘cuota Canal RED’ y menos de Sumar o ninguno de Vox”

“Podemos fue fundamental para que José Pablo López sea presidente de TVE”

“Soy corresponsal de una guerra mediática no soldado de ella”

“José Miguel Contreras lleva toda la vida defendiendo a los mismos”

“La gente ahora ve y consume los medios para sentirse representados no para informarse”

“La APM verdadera murió en 1982”

“Anzón cuando estaba al frente de la APM defendía desde periodistas del Alcazar hasta a periodistas del Egin”

“La historia de TVE da más amargura que risa. Sus dirigentes han sido unos ingenuos o unos estafadores”

“Si no hay publicidad, ¿qué sentido tiene ir a competir con Telecinco?”

“Si el modelo es de austeridad, entonces el modelo es el de la 2”

“Hay periodistas que dicen que hay que cerrar TVE y otras televisiones autonómicas para luego entrar en ellas”

“No hay ninguna etapa ‘buena y de libertad’ en TVE”

“El único ERE grande que ha habido en TVE lo hizo Zapatero. Si lo hubiera hecho un gobierno del PP, queman Torre España”

“El PP no tiene un modelo de televisión, casi le importa más lo que dicen lo que no les votan”