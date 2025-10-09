Guadalupe Sánchez baja los humos a Javier Ruiz por su chulería: “Un saludo al becario”

La abogada Guadalupe Sánchez ha metido un zasca en toda la boca al presentador Javier Ruiz, a cuenta de su falta de conocimiento sobre los procesos judiciales.

El propagandista de Pedro Sánchez se tomó unos minutos para reflexionar, en tono chulesco, sobre la “estrategia de amedrentamiento” que estaría aplicando la letrada que defiende al juez Juan Carlos Peinado, quien, por el hecho de ser el instructor de la causa que señala por cinco delitos a Begoña Gómez, ha sido el centro de una virulenta campaña de descrédito orquestada desde Moncloa y replicada por el equipo de opinión sincronizada.

“Todo el que critica a Peinado parece recibir una querella de Peinado. Su abogada, la misma del rey, despliega las redes del dinero”, decía entre risas el activista de izquierdas.

En el programa aseguraron que la letrada pretende conseguir casi un millón de euros en demandas a políticos y periodistas de izquierdas por injurias hacia tres clientes específicos: el rey emérito, el juez Peinado y la pareja de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador.

Destacaron las querellas contra Antón Losada, Ernesto Ekaizer y la propia RTVE, a los que se les pide 60.000 euros a cada uno. Además, intentaron desacreditar las acciones de la letrada: “El resumen sería muy fácil: 0 euros ganados y tan solo un caso admitido a trámite en el Supremo”.

Pero la verdadera pifia vino en la publicación del perfil del programa Mañaneros 360, que dirige Ruiz.

En el texto, afirman que no ha ganado ninguna de las querellas interpuestas:

“Guadalupe Sánchez reclama cerca de 900.000 euros por demandas del juez Peinado, del novio de Ayuso y Juan Carlos I: ninguna ganada de momento”.

La respuesta de la abogada fue un bofetón tremendo, al destacar que los procedimientos de conciliación civil son un proceso extrajudicial para que las dos partes puedan llegar a un entendimiento y evitar el juicio:

“Las ‘demandas’ de conciliación ni se ganan ni se pierden; consisten en un procedimiento de jurisdicción voluntaria con el que se promueve alcanzar un acuerdo entre las partes para evitar el juicio. Un saludo al becario”.