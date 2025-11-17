Sánchez tapa con Mazón su inacción criminal durante la DANA

Un día tremendo para Carlos Mazón, lanzado a los pies de los caballos de una comisión de investigación.

Hace un año estábamos inmersos en las terribles consecuencias del paso de la Dana por Valencia y la posterior trágica y lenta reconstrucción de las zonas afectadas.

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones mantiene que actuó ante la catástrofe con la información de la que disponía y asegura que «nada habría cambiado su él hubiera estado en el CECOPI».

