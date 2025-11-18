  • ESP
LA MINISTRA DE HACIENDA CORTA UNA CUESTIÓN ESPINOSA PARA EL PSOE Y EL GOBIERNO SANCHISTA

María Jesús Montero huye de una rueda de prensa cuando le preguntan por el hermano de Pedro Sánchez

"Entiendo que solo dejan hacer preguntas pactadas"

Tienen alergia a las preguntas que no controlan.

María Jesús Montero, tras la reunión en la jornada del 17 de noviembre de 2025 del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el Ministerio de Hacienda, encaró una rueda de prensa en la que venía con los ‘deberes’ hechos.

Y es que, una vez más, una componente del Gobierno Sánchez decidió recurrir al comodín de no responder a cuestiones que no eran de su agrado y hasta dejar a la periodista de turno con la palabra en la boca.

La reportera, que se llama Carmen y trabaja para el digital ‘El enclave medio’, formuló una pregunta que no sentó nada bien a la ministra:

Yo quería preguntar por qué Hacienda persigue tanto a los autónomos pero sin embargo la Agencia Tributaria no sabía nada de la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez.

Chiqui Montero se parapeta en que había una grabación para no responder a la pregunta, pero la periodista insistió:

Sí, pero no. Entiendo que solo dejan preguntas pactadas.

En ese momento, de la misma zona en la que estaban los periodistas, saltó una voz bastante desagradable y a gritos empezó a acosar a esta reportera:

No son preguntas pactadas, ¡eh! Aquí nadie hace preguntas pactadas.

La periodista no se arrugó:

Perdóneme, pero él tenía una lista. Yo quería preguntar y ustedes no me han dejado.

María Jesús Montero saltó diciendo que había que respetar a los medios y que la periodista se lo estaba faltando al resto de sus compañeros y a la propia ministra.

De hecho, cuando la reportera trató de formular de nuevo su pregunta, la titular de Hacienda se levantó y se fue a toda velocidad de la sala donde tenía lugar la conferencia de prensa.

