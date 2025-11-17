Mazón vs Rufián, durísimo enfrentamiento en el Congreso: “Inútil, mentiroso, incapaz…”

Saltaron chispas en el Congreso.

El expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asistido a la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA, que fue el escenario de un esperpento parlamentario.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, en lugar de interpelar al popular por su gestión al frente de la catástrofe, se dedicó a insultar y a usar fotos de las víctimas que fallecieron durante la gota fría de hace un año.

“Usted se comportó como un psicópata”, le espetó Rufián a Mazón, criticándole su comportamiento el día de la tragedia; aunque obvió que él apoyó que la sesión de la Cámara del 30 de octubre siguiera, pese a que ya se conocía el impacto de la catástrofe, con el único fin de asaltar RTVE. Cabe recordar que la ignominia solo fue rechazada por PP, Vox y Compromís.

El independentista catalán interrumpió constantemente a Mazón, llegando incluso a decirle que “no le interesaba” lo que tenía que decir cuando este incidió en que no había terminado de contestar a una pregunta. Para completar el cuadro, el de ERC pedía que no le “mintiera a la cara”.

En sus ataques también incluyó a los parlamentarios populares que participaban en la Comisión, a los que señaló de cómplices; ante lo cual la presidenta tuvo que pedirle que no interpelara a los diputados y que se centrara en el compareciente.

El de ERC aseguró que “desde hacía días” se sabía de la magnitud de las lluvias que iban a caer y que el Gobierno regional no hizo nada.

Cada vez que el popular intentaba responder, el catalán le interrumpía, llegando a afirmar que le “echaba más jeta” al asunto.

En un momento dado, el popular le recriminó por usar a las víctimas como un arma arrojadiza, a lo que Rufián afirmó que lo hacía porque los familiares de las víctimas se lo habían pedido. Ante esto, Mazón le increpó por vetar a familiares que no siguen el relato oficial.

“¿A cuántas víctimas ha recibido usted?”, le preguntó el popular; a lo que el indepe afirmó que a “todas”.

Para terminar, y pese a que el tiempo de palabra se había acabado, Rufián aprovechó para reiterarse en todos los insultos que había proferido: “Es usted un inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y un psicópata. Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho”.

Mazón se limitó a responder que con los insultos solo se describía a sí mismo.