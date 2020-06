Tadeu (El Mundo): Los cinco hitos fulminantes para resquebrajar al Gobierno con una moción de censura

Ante tanta irresponsabilidad demostrada, tantas mentiras y tanta cara dura, la moción de censura al gobierno socialcomunista, más que una opción es una necesidad.

En su artículo de opinión de este viernes 5 de junio de 2020, el columnista del diario El Mundo, que firma como Tadeu, ha expuesto seis argumentos para que el PP presente una moción de censura en el Congreso de los Diputados.

La interesante columna parte de los datos de John Burn-Murdoch, analista del Financial Times, quien afirmó que las cifras de los fallecidos por COVID-19 presentados por el Gobierno son «absurdas», y pudo citar a muchos otros datos.

Esta semana el INE, publicó el exceso de mortalidad comparando la cifra de fallecidos entre marzo y mayo del 2020 respecto del mismo período de 2019, el resultado es lo que se asume que son las muertes provocadas por la pandemia del coronavirus.

En estos dos meses la cifra se sitúa en 48.000 fallecidos más, según lo ha informado el INE con datos recogidos de todos los registros civiles, mientras que Sanidad ha contabilizado poco más de 27.000 muertos como causa del COVID-19.

Eso sin hablar de los demoledores informes de la Guardia Civil, la desfachatez de Marlaska y ya ni hablar de la chulería de un presidente que no tiene el más mínimo sentido de empatía por las víctimas y que es capaz de gritar en el Congreso de los Diputados: «Lo digo alto y claro, ¡viva el 8-M!».

En este sentido, Tadeu recuerda que lo fundamental de esta moción de censura no es ganarla, y anima al PP –el único punto en el que se equivoca por no contar con VOX como fuerza aliada que debería buscar este mismo camino–, y a partir de allí enumera lo relevante políticamente de plantarle cara al gobierno de la mentira.

1. Decir la verdad de las cifras y de lo que económicamente se avecina.

2. Exponer plan de crisis alternativo.

3. Hacer que Arrimadas y otros peces chicos se mojen.

4. Vox se modere o retrate.

5. Last & not last but not least: para que los indepes pongan precio a su apoyo al Gobierno.

6. Para que, aherrojado Sánchez en la cárcel de los radicales, tome nota el electorado moderado del PSOE.