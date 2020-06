Losantos: «No menos de 40.000 muertos son culpa de la gestión infame de este Gobierno de sectarios»

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Salvador Illa y Fernando Simón sabían perfectamente desde finales de enero de 2020 la que se le avecinaba a España con el coronavirus.

Pero, como detalladamente apunta este 5 de junio de 2020 Federico Jiménez Losantos en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio), se optó por mirar hacia otro lado y obviar la realidad hasta que los contagiados y los muertos empezaron a ser imposibles de parar y, especialmente, de ocultar.

El periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) tiene claro que a estas horas la cifra de fallecidos ya se ha ido por encima de los 44.000 y considera sin ningún género de dudas que al menos 40.000 hay que imputárselos al Ejecutivo socialcomunista por su pésima e inexistente gestión para poner los medios necesarios.

Comienza dándole cera al director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al que acusa de haber hecho de la mentira su divisa de uso cotidiano:

No es que la mentira tenga las patas cortas porque la prueba es que Pedro Sánchez tiene las patas largas y ahí está mintiendo como un bellaco y atornillado a la Presidencia. Pero es que no tienen suerte los de este Gobierno. La maldición de Francokammon les va alcanzando uno a uno. Hoy saca El Mundo en portada que Fernandito Simón, el dizquecientífico, el zascandil, que no es que no haya prevaricado, es que no ha dicho una verdad ni por casualidad, ha mentido siempre, infatuado, que ha sido elogiado por el matón de La Moncloa y el vicematón de Galapagar y lo único que ha hecho hasta ahora ha sido mentir, ocultar información, engañar a la gente y hacer pasar el capricho del 8 de marzo por una recomendación científica.