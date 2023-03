Vicente Vallés vaticina el dantesco panorama que provocará la última ocurrencia de PSOE y Podemos

No da crédito a la última ocurrencia del Gobierno socialcomunista.

Vicente Vallés, desde su tribuna de La Razón este 13 de marzo de 2023, alucina con la pirueta que se ha sacado de la manga la coalición PSOE-Unidas Podemos para intentar retener el mayor número de votos de cara a los procesos electorales de este 2023.

El presentador de Antena 3 recuerda que el asunto de las pensiones siempre es muy goloso y explica cómo dirigentes como José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez intentan subirlas para conseguir un posterior apoyo en las urnas:

Nueve millones de jubilados son nueve millones de votantes, y pocos sectores sociales son más cortejados por los políticos en España que esos nueve millones de votantes jubilados.

Vallés no duda de que el acuerdo fortalecerá la coalición, pero dejará las arcas del Estado temblando:

Es fácil encontrar observadores del escenario político que den por hecho que este acuerdo sobre pensiones entre PSOE y Unidas Podemos fortifica la coalición. Es más difícil encontrar a un experto que considere que el nuevo método para el cálculo de la pensión asegura el sistema a largo plazo. Como decía un economista este fin de semana, «habrá pensiones mientras haya dinero en la caja; cuando no lo haya, el gobierno que esté en ese momento ya se apañará». En un país con una deuda inmensa, el nuevo sistema no costará menos que antes, sino más. Ponemos parches en una rueda con varios pinchazos, en lugar de cambiarla por una rueda nueva, y anunciamos un pacto virtuoso –que es más pacto que virtuoso– porque no conviene añadir malas noticias a un año electoral.