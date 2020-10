Losantos: «Sánchez es un déspota, un matón de discoteca que solo sabe hablar a coces»

Ha estallado ante lo que considera una cacicada de marca mayor.

Federico Jiménez Losantos, en su editorial de este 9 de octubre de 2020 en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) ha sacudido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la intención de decretar el estado de alarma en Madrid.

El periodista turolense insinuó que el jefe del Ejecutivo fue dando vueltas a esa decisión posiblemente animado por el catering del Falcon:

Aunque estamos hartos de decir que en La Moncloa habita un psicópata dispuesto a convertirse en dictador, en tirano, que está poseido por una furia despótica propia de Calígula o de Nerón , no deja de sorprendernos cuando esa furia, cuando ese despotismo, cuando esa tiranía se manifiesta. Yo creo además que estamos ante lo que la psiquiatría primera calificó como un delirio.

Critica abiertamente que el presidente del Gobierno conduzca a Isabel Díaz Ayuso a cometer una ilegalidad:

La Comunidad de Madrid, digan lo que digan los eunucos de Génova 13, por supuesto que, después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , lo más que puede hacer es consensuar las medidas para evitar que, después de estos días de caos provocado por el confinamiento de la capital mandado por Illa ilegalmente, no rebrote otra vez el virus.

En esta alcaldada, en este alarde de despotismo, el siniestro cum fraude le concede a la presidenta de una comunidad autónoma la facultad de decretar el estado de alarma que es una situación constitucional solo para medidas excepcionales que puede pedir al Congreso el Gobierno de la nación, no una comunidad autónoma. Es decir, le pide que actúe ilegalmente.

Recalca que Ayuso ha ofrecido toda su colaboración, pero que es imposible frente a los caprichos de Sánchez y, de paso, tampoco olvida el papelón que está haciendo el PP a nivel nacional:

La presidenta Ayuso se ofreció a consensuar las medidas, pero claro es que el déspota no puede tolerar, el déspota no consensúa nada, el déspota impone. ¿Quién es Atila? Atila es su caballo. Este sujeto, Pedro Sánchez, no es Pedro Sánchez, es la mula Sánchez y opina a coces. Esto que ha hecho es un disparate de tal calibre que solo se puede solventar en el Congreso, dese luego con una moción de censura.

Ya digo que me temo que a estas alturas los eunucos, los lamelibramquios, los meapilas de Génova 13 estén con el ayyy, ayyy, porque es el maricomplejinismo de Mariano Rajoy que está alcanzado ya niveles patológicos. Están alcanzando un nivel de estupidez que es casi artístico porque es muy difícil llegar a ser tan tontos en tan poco tiempo. ¿Quieren hacer oposición? Hagan oposición, pero no permitan esta chulería de este déspota.