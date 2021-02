Iglesias no paga a ‘traidores’: Su panfleto digital se ceba con ‘Kichi’ por echarse en brazos de la SER

Solo existe para su persona que el resto de la sociedad le preste una obediencia perruna.

Aquellos que opten por pensar por sí mismos e incluso tengan la tentación de mostrarse críticos con el vicepresidente del Gobierno, es decir con Pablo Iglesias, ya pueden prepararse para recibir la factura.

El pasado 5 de febrero de 2021 se conocía la noticia de que el líder de Unidas Podemos había dejado de seguir a la Cadena SER en Twitter por algo tan infantil como que no le habían gustado unas cuñas publicitarias en las que, cierto es, no dejaban en un buen lugar a la formación morada, pero no dejaba de ser más que eso, un recurso publicitario para provocar la atención en sus oyentes.

Sin embargo, estaba claro que Iglesias no iba a conformarse únicamente con darle la espalda al medio de PRISA.

En su cabeza fue diseñando la revancha y este 12 de febrero de 2021 encontró la oportunidad de sacudir desde el digital que le montó a Dina Bousselham a la Cadena SER y, de paso, al alcalde de Cádiz, el expodemita José María González, ‘Kichi’.

Desde el titular de la pieza informativa ya se presagiaba que, precisamente, La última hora no iba repartir caramelos a la emisora de PRISA y más en concreto a la presentadora del programa ‘Hoy por hoy’, Angels Barceló.

Así titulaban desde el panfleto digital de Unidas Podemos:

La SER aprovecha su programa desde Cádiz para atacar a Pablo Iglesias.

Por ejemplo, en lo tocante a la Cadena SER, el digital de Bousselham criticaba ferozmente que la Cadena SER, al igual que otros medios, se llevasen un buen pastizal institucional por hacer programas fuera de los estudios y ponerlos al servicio de los dirigentes políticos y empresariales:

El programa forma parte de las habituales giras que la SER realiza por España. Programas pagados por ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos que costean con dinero público la maltrecha economía de los medios de comunicación, seriamente tocada por el COVID-19. Así, el dinero público es una de las principales fuentes de ingresos de estos grandes grupos de comunicación, ya sea mediante publicidad institucional o con la venta de este tipo de programas.

Según el medio de Iglesias, Barceló se extralimitó en su papel al preguntar a ‘Kichi’ por los resultados electorales de Podemos o sobre las declaraciones del vicepresidente segundo poniendo en tela de juicio la calidad democrática de España. Según el digital, la presentadora debería de haberse limitado a charlar con el alcalde de Cádiz sobre los carnavales:

Lo que en principio era una entrevista sobre esta fiesta y lo que supone y significa para Cádiz, se ha acabado convirtiendo en un tercer grado sobre Pablo Iglesias. Barceló ha sacado a relucir los resultados electorales de Podemos en Galicia o País Vasco, el liderazgo de Iglesias, su papel dentro del Gobierno o la calidad democrática en España.

Y por supuesto nada de dejar escapar vivo a ‘Kichi’, al que ahora en Podemos ven como si fuese poco menos que el demonio de Tasmania: