Herrera ‘pega’ fuerte al ministro Escrivá y de paso da un toque a los pensionistas

El lío con las pensiones en España está más que garantizado.

El ministro encargado, José Luis Escrivá, es de esos a los que les cuesta servirse el agua en el vaso apropiado y que se gusta de enviar globos sonda a ver cómo sientan en la sociedad.

Después, todo son medias verdades o mentiras a medias, cosa que hasta el podemita Pablo Iglesias le ha criticado en las últimas horas.

Lo que ahora circula por los mentideros es que los nuevos pensionistas van a pasarlas canutas, porque se valora que el cómputo total para el cálculo de la prestación se eleve de 30 a 35 años…

Y en esas entró Carlos Herrera este 12 de noviembre de 2021 en COPE, a meterle fuerte al ministro Escrivá y, de paso, darle un toque de atención más que necesario a los pensionistas otrora tan activos en la protesta callejera:

El Gobierno ahora mismo o dentro de cualquier momento puede encontrarse con que todos los pensionistas, -que eran por cierto- tan activos cuando el Gobierno de Rajoy- se den de bruces con la realidad y vean que las futuras pensiones se van a recortar… Eso lo sabe también cualquiera, menos el ministro Escrivá.

¿Se manifestarán los pensionistas? […] ¿O solamente estará esa manifestación para blindar las pensiones que hacen…

El ministro de Seguridad Social, insisto hombre preparado, eso no lo niega nadie; que se ha especializado en desmentir globos sondas o negarlos pero de aquella manera tal y cual, es un ministro que no miente pero no dice la verdad.

¿Ustedes han entendido algo [de lo que dice Escrivá]? Yo, la verdad no, pero en fin. Vamos, que de media este a la nueva aplicación de cálculo de pensiones en un futuro va a restar unos 105 euros, y esa es la parte de la verdad que no quiere contar Escrivá, que prefiere quedarse en parte de la verdad como el sistema claro que beneficia, que los últimos años de vida laboral se quedan en el paro, no cotizan y a lo mejor se cotizaron antes… bla, bla, bla.

¿Todo esto va a excitar de alguna manera a la opinión pública española tan sensible para según qué cosas? Pues es una buena pregunta.