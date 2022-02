Muchas risas con la ‘rectificación’ de Tezanos: «Se han equivocado los votantes»

Charlaban en la tertulia de Herrera en COPE este 14 de febrero de 2022 resacoso de las elecciones en Castilla y León. Y llegó el momento para la risotada.

El protagonista no fue otro que José Félix Tezanos, ya saben, el mejor cocinero de encuestas del país. Lo único malo de este socialista es que maneja a su antojo una empresa pública, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y no una demoscópica privada, por lo que su trabajo es no solo el hazmerreír sino también algo que roza la línea de lo delictivo.

Por ello, el caso de algunos políticos que piden directamente que a Tezanos le quiten el pasaporte y lo juzguen por malversación, pero aquí y ahora lo vamos a tratar desde un punto de vista más humorístico, como hicieron en COPE.

En la tertulia de Herrera, Ignacio Camacho fue el que fabuló con unas supuestas disculpas de este señor que no llegarán… Un oyente lanzaba la pregunta al presentador, Carlos Herrera:

Si tú tuvieras que invertir en bolsa, a quién le preguntarías antes, ¿a Tezanos o a algún barrendero?

«Pregunta retórica», apuntaba Herrera, y preguntaba después a sus contertulios: «¿Hoy creéis que tendrá algún atisbo de vergüenza Tezanos y dirá ‘pues hombre, no estuve fino'».

«Si le da por decir algo será que su cocina estaba bien hecha y que se han equivocado los votantes», concluía Camacho para risas de los demás.

En una línea parecida se explicaba esta semana previa a los comicios, la periodista Patricia Sanz (El Debate) en La Segunda Dosis: «Las cifras del CIS de Tezanos son cada vez más surrealistas»

«Tezanos, ¡estabas en Maldivas!»

En la misma línea de risotadas, el comentario de Luís Figo, exjugador de Madrid y Barça y polémico de cuando en cuando en Twitter. El Portugués dejó también su recadito a Tezanos en forma de tuit: «Tezanos, ¡estabas en Maldivas haciendo la encuesta!»

Tezanos estabas en Maldivas haciendo la encuesta😅😅 pic.twitter.com/cOoEQ95nHl — Luís Figo (@LuisFigo) February 13, 2022

«Así cocina Tezanos y trata de deformar la sociedad»

En septiembre de 2021 en Periodista Digital publicamos un extenso artículo sobre cómo el protagonista Tezanos trabaja para su verdadero jefe, que no es otro que Pedro Sánchez. En el horizonte de cada encuesta del CIS siempre está el poder influir en el votante, más allá de reflejar la realidad de las estimaciones de voto:

Ha cambiado varias veces de método (al menos cinco veces en tres años), rompiendo series históricas y pasándose por el forro el detallado de las nuevas normas a los receptores; ha eliminado preguntas clave como la de la gestión del Gobierno -apartada cuando apareció la pandemia-; ha manipulado preguntas para dirigir la respuesta; y en definitiva ha perpetrado una desviación de hasta 20 puntos entre la realidad y el sesgo para la izquierda. Deleznable.

El periodista de El País experto en demoscopia, Kiko Llaneras, lo explicaba bien clarito en un tuit:

La estimación del CIS repite los dos patrones que exhibe desde la llegada de Tezanos: (1) Vuelve a sobrestimar la izquierda (van 12-15 veces; todas), y (2) vuelve a desviarse más que el promedio de sondeos. — Kiko Llaneras (@kikollan) February 14, 2022

Griso: «¿Cuánto nos cuesta esta terapia progresista?»

Hace apenas algunos días, la presentadora de Antena3, Susanna Griso, fue la última en sumarse al ‘apaleo’ a Tezanos:

En su editorial del 28 de enero, la presentadora de ‘Espejo Público’ destacó que «a tres semanas de las elecciones en Castilla y León, Tezanos se pone el mandil y nos cocina un sondeo que da la victoria al PSOE. Ningún otro sondeo dibuja este escenario».

Es para llorar, pero resulta más satisfactorio reír.