Manuel Jabois (SER) enfurece a Pablo Iglesias: «¡Indecente!»

Manuel Jabois protagonizó un colosal troleo a Unidas Podemos que enfureció de inmediato a Pablo Iglesias.

Durante su participación en ‘Hora 25’ de este 4 de marzo, el periodista recordó que “Macron, después de hablar con Putin, desveló que su impresión es que lo peor está por llegar y que Putin ha dicho que recrudecerá la ofensiva salvo que Ucrania acepte sus condiciones”.

Una noticia que aprovechó para burlarse abiertamente del partido de extrema izquierda por su rechazo al envío de armas a Ucrania para defenderse de la sanguinaria invasión de Vladimir Putin.

“A mí me gustaría que, en lugar de Macron, la próxima vez que Putin descuelgue el teléfono hable con algunos de los líderes de Unidas Podemos para ver si ellos le pueden hacer entrar en razón. A lo mejor Ione Belarra o Pablo Echenique convencen al agresor de que la violencia no es el camino, y así desisten de tratar de convencer al agredido”, dijo con ironía.

A lo que agregó: “Molestarse porque el agredido tenga armas para defenderse, aunque sea defenderse ridículamente, siempre será peor que molestarse porque el agresor ataque. Aquí hay una potencia militar devastadora y un pequeño país vecino siendo aplastado por ella”.

Si bien admite que “yo no creo que la violencia ni la guerra sean el camino para nada”, también reconoce que “sí creo que cuando uno se encuentra por la calle a seis tíos pegándole una paliza a uno, y los seis te dicen que solo pararán hasta que lo maten, a veces no queda otra que meterse en medio”.

“No para fomentar la escalada bélica, no porque crea que eso arregle nada, sino por una cuestión de dignidad y de decencia. Y por política, por supuesto: porque si les dejas pegar a ese, nada va a impedir que mañana le peguen a otro. Se llama historia y la tenemos delante”, sentenció.

Unas palabras que encendieron a Pablo Iglesias, quien no dudó en tildarle de “indecente” e “hipócrita”.

A través de su cuenta de Twitter, el exlíder de Podemos atacó al periodista y cuestionó su trayectoria profesional.

“Me parece indecente lo que dice aquí Manuel Jabois. Recibirá seguro el aplauso muchos periodistas poderosos, pero tratar así a quien con argumentos defiende que es ineficaz enviar armas, revela que en nuestro país ser hipócrita tiene siempre premios (periodísticos y literarios)”.

Maduro insulta al medio de Iglesias

Mientras Pablo Iglesias ataca a los periodistas que no opinan como Unidas Podemos, el dictador Nicolás Maduro hace lo mismo con los medios de comunicación en España que no apoyan a Maduro. Así sea el diario donde colabore el propio ex vicepresidente de Pedro Sánchez.

«Yo estaba leyendo un periódico de centro-izquierda de España, llamado ‘Público’, plegado totalmente a la campaña imperialista de EEUU contra Rusia, lamentablemente porque es uno de los pocos periódicos más o menos neutrales que había en la prensa española», aseguró Maduro, quien por el contrario defendió los medios públicos del Kremlin, Russia Today y Sputnik, que durante años han marcado contenidos en América Latina espoleados por las televisiones chavistas y por TeleSur.

«Le temen que el mundo sepa la verdad a través de RT y Sputnik», concretó.

La postura del dictador venezolano coincide con la de Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

