Pablo Iglesias se pone chulo con Aimar Bretos en la SER: «¡Lo que me dé la gana!»

El macho alfa en todo su esplendor.

El teruliano, podcaster y, dentro de poco, director de un canal de televisión -de YouTube-, Pablo Iglesias, ha vuelto a demostrar que él considera que está por encima de todos y que es un auténtico faro de la moral.

En La hora 25, tuvo un encontronazo con el presentador del programa, Aimar Bretos, al reflexionar sobre las críticas hacia su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, en medio de la polémica por la chapuza legal de la Ley del ‘Sí es sí’.

Iglesias cargaba contra VOX, que la semana pasada hicieron llorar a Montero al señalarla como responsable de su bodrio. «Los de VOX llamados al orden no abandonan el Hemiciclo, el problema es que la presidencia y la señora Batet no se hace respetar aplicando el reglamento».

Pero como es ya parte de su discurso habitual, en una vuelta retórica, cargó contra los medios y contra distintos periodistas que se han mostrado críticos con el Gobierno de coalición PSOE-Podemos y a los que señala de dirigir la política española:

Este ataque a otros medios no le despertó ningún tipo de preocupación a Bretos, pero el momento del impasse iba a llegar porque Iglesias cogió impulso y no se detuvo.

Al mencionar a Palomera, el presentador saltó de su asiento para defender a su colaboradora.

Iglesias en lugar de recular, se puso chulo y continuó con su ataque al asegurar que “respetaba” la defensa que hizo el presentador de su colega a la que catalogó de “corporativa”.

Bretos volvió a defender a Palomeras al asegurar es una “excelente periodista”, algo con lo que concordó Iglesias pero volvió a asegurar que lo que escribió en su artículo es machista y debía pedir perdón pero aumentó el tono.

– Iglesias: No puede ser es que tu me digas aquí ‘tu aquí no criticas a un colaborador de la SER’ ¿Cómo que no? ¡Claro que sí!

– Bretos: No, no, no. No te he dicho que no lo hagas, Pablo, y de hecho lo acabas de hacer y estupendamente. Lo que no puede ser es que lo que no sean adhesiones inquebrantables lo consideres que es un…

– Iglesias: No, adhesiones inquebrantables no. Decir mujer silente a Irene montero y a Ione Belarra no es decir que ha sido una crítica, no. es machismo. Hombre, por Dios.

– Bretos: A ver, a ver, a ver.