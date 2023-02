Carlos Herrera, asqueado ante el silencio por la niña muerta en Valencia: «Pasa en Madrid y acusan a Ayuso de matarla»

La manifestación sanitaria en Madrid dejó una resaca importante.

Este 13 de febrero de 2023 el director de ‘Herrera en COPE‘ no pasó por alto un dato relevante sobre los motivos de la protesta en la capital de España.

Y es que, tal y como comentó Carlos Herrera en su editorial, nadie ha dicho ni media sobre la negligencia médica que provocó en la sanidad valenciana la muerte de una niña de 12 años, pese a que sus padres la llevaron tres veces a urgencias.

El comunicador almeriense se mostró contundente en este punto:

La pasada semana moría una niña de 12 años por una peritonitis como consecuencia de no haber diagnosticado a tiempo una apendicitis, que a lo mejor sería de difícil diagnóstico, no digo yo que no, pero no le hicieron una sola prueba y es que murió en Castellón, que es la Comunidad Valenciana. Esa niña llega a morir ayer en Madrid y es que la ha matado Ayuso directamente. ¿Han visto ustedes alguna referencia abriendo algún telediario, las masas protestando frente a la Generalitat? No, no, no. Ahí los sindicatos, callados.