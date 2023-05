Margallo alucina con la pataleta en la SER de un Pablo Iglesias escocido por la debacle del 28-M

Aún está lamiéndose las heridas electorales.

Pablo Iglesias demostró en la noche del 29 de mayo de 2023 que no ha digerido el varapalo que Podemos se llevó en las urnas el 28-M.

Especialmente dolido se mostró el fundador de la formación morada con los resultados de Madrid donde ni Alejandra Jacinto ni Roberto Sotomayor consiguieron acceder, respectivamente, a la Asamblea autonómica ni al Ayuntamiento capitalino.

En el debate político en ‘El Ágora’ (Cadena SER), Iglesias no ocultó estar escocido por lo sucedido en los comicios y vomitó su habitual bilis contra la derecha:

Para Iglesias, lo escandaloso es que haya calado en estas elecciones el famoso lema del ‘¡que te vote Txapote!’, como si esos pactos y guiños hacia Bildu hubiera que haberlos bendecido aún más:

El ‘¡que te vote Txapote!’ ha ganado las elecciones en España. Y hasta que no entendamos que a esa derecha hay que enfrentarla sin contemplaciones . Si en este país hubiéramos hecho lo que había que hacer con los okupas del Consejo General del Poder Judicial, si no hubiéramos permitido la humillación que supone que la derecha controle TVE, si se hubiese trabajado para controlar el dominio mediático de la derecha y de la ultraderecha no se le hubiese regalado todo el terreno de la política y de la ideología.