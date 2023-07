Carlos Alsina amarga a Pedro Sánchez el final de su mandato con un zasca formidable

Colosal.

Carlos Alsina se marcó este 17 de julio de 2023 un editorial formidable que amenaza con amargar a Pedro Sánchez el final de su mandato en el Palacio de La Moncloa.

El director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) certifica que el PSOE sanchista llega a esta cita sin haberse sobrepuesto al empacho de disgustos de las elecciones del 28 de mayo de 2023:

El PSOE llega al 23 de julio sin haber podido hacer la digestión del 28 de mayo. No hubo lugar, ni tiempo, para sentarse a analizar por qué los gobiernos de coalición de la izquierda en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en La Rioja, en Canarias salieron tan mal parados.

Y llega al 23 de julio sin haber dado una respuesta convincente a la pregunta por qué al cabo de cuatro años gobernando en coalición aparece en todos los sondeos fiables como el próximo perdedor de las elecciones. Perder cuando has gobernado ya es un fracaso. Aunque puedas, con toda legitimidad, tejer alianzas múltiples para ser investido. No deja de ser el plan B ante la inexistencia del plan A, que es merecer la confianza mayoritaria de la sociedad para la que has gobernado.