Sacuden duramente a Paz Padilla por su comentario más desafortunado: "Hubo muertos y todo... ¡Me daba un morbo!"

La emisión de ‘Sálvame’ (Telecinco) del jueves 9 de julio de 2020 fue una de las más surrealistas en mucho tiempo. Después de que Kiko Jiménez se enterara en directo de que habían robado en la casa que comparte con Sofía Suescun mientras estaban de vacaciones en Ibiza, los colaboradores comenzaban a repasar algunas de sus anécdotas y experiencias más personales.

De entre todos los relatos, el más llamativo fue el que narró Paz Padilla, que se hallaba en plató conduciendo el programa en calidad de sustituta de Jorge Javier Vázquez.

«A mí me robaron el coche. Me llamó la unidad 4 de delitos de narcotráfico de Barcelona y al final estuve seis meses con las huellas dactilares, porque me daba un morbo…», comentó ante la atenta e incrédula mirada de los compañeros allí presentes.