Ana Terradillos monta el pollo a Eduardo Inda censurando su opinión sobre Pablo Iglesias

Este lunes 13 de julio de 2020, apenas unas horas después de tener los resultados electorales en Galicia y País Vasco, estaban las cosas muy calentitas por ‘El Programa del verano’ de Telecinco.

Con Esther Palomera y Eduardo Inda en las bancadas y en la presentación Ana Terradillos, la batalla apenas tardaría unos segundos en brotar.

Y es que las dos periodistas tienen a Inda en su punto de mira, y apenas abrió la boca el director de OkDiario se abalanzaron sobre él.

Primero una, que se inventó una idea para desprestigiar el soberbio triunfo e Feijóo y el PP en Galicia, y después la otra, haciendo uso de su puesto de mando como sustituta de Ana Rosa para tratar de acallar Inda:

Terradillos : No se le ha consentido ni se le va a consentir.

Inda : Pues San Pablo Iglesias me ha llamado aquí de todo y se le ha consentido.

Terradillos : No te lo voy a repetir más, Eduardo.

Inda : No es insulto, lo estoy definiendo. Es que está vinculado con hechos delictivos.

Terradillos : Eh… Eduardo, en este programa no podemos consentir ningún tipo de insulto. No consentimos ningún insulto, ni cuando estoy yo ni cuando está Ana Rosa.

Inda : El gran titular de la noche es ‘Pablo Iglesias, cierra la puerta al salir de Galicia’; te has quedado fuera de Galicia y es el gran derrotado, el más que presunto delincuente Iglesias.

El propio desenlace del conflicto encontró a Esther Palomera lanzándose también a por Inda:

Palomera: Que tu primera lectura de estas elecciones sea que Pablo Iglesias insulta a Inda… De verdad, ¡elévate un poquito!

Inda: ¡Vete al otorrino! Porque no oyes bien y no escuchas o no te enteras de lo que te digo.

Palomera: Ten un poquito de respeto por tus compañeros y por la gente en general, que no tienes respeto por nadie…

Inda: Quien no tiene respeto por nadie es tu amigo o ídolo Pablo Iglesias, que cuando a mí me insultaba jamás saliste en mi defensa… ¡Nunca!

Palomera: Tus problemas personales con Pablo Iglesias los resuelves fuera de las mesas de debate…

Inda: ¿Dónde estabas tú cuando pidió que me metieran en la cárcel? ¡En la inopia! ¡O con Pablo Iglesias!