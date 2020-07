Monedero acosa en directo a una reportera de Cuatro y Joaquín Prat estalla: pelea a gritos y amenaza

Tras la supuesta agresión que sufrió Juan Carlos Monedero en un bar de Sanlúcar de Barrameda, el cofundador de Podemos sigue dando espectáculos lamentables en las televisiones, pero en esta ocasión, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, el ‘macarra’ de los morados se ha superado…

Y es que Monedero ha tenido, este jueves 29 de julio de 2020, un grave encontronazo con una reportera de Cuatro al Día, programa que dirige y presenta Joaquín Prat. La periodista fue a entrevistar a uno de los testigos que presenció la pelea en el bar de Cádiz. Estos testigos y también la propia reportera, Cristina Bravo, dieron una nueva versión del supuesto escrache: nada tuvo que ver con la política, todo comenzó porque Monedero no llevaba la mascarilla puesta. Versión que no sentó bien al encargado del ‘laboratorio de ideas’ de la formación de Pablo Iglesias.

Con muy malos modos, Juan Carlos Monedero se dirigió directamente a la reportera, algo insólito hasta ahora en televisión, y le echó en cara: “No has hecho bien tu trabajo”. Y no fue la primera vez, porque ya le había dicho lo mismo 24 horas antes, entrevistado en el mismo espacio en videoconferencia.

Pones a la misma altura a los agresores que a mí que soy la víctima.

Pero la sorprendida reportera no dudó en responder y defenderse de las acusaciones. “Nosotros fuimos a Sanlúcar a preguntar a los vecinos y a gente que estuviera en ese momento en el que estaba Juan Carlos Monedero. Algunos quisieron dar la cara, como este señor que nosotros mostramos, otros no quisieron, y todos dijeron lo mismo: el problema empezó porque Monedero no llevaba la mascarilla. Él perfectamente sabía dónde iba, era una peña taurina y según los vecinos cercanos al bar, fue una provocación por ambas partes”, explicaba Bravo.

Puesto en evidencia el comportamiento del de Podemos, Monedero estallaba e insistía en poner en duda la profesionalidad de la reportera: “no has hecho bien tu trabajo”.

Pero Joaquín Prat no podía más y estallaba en pleno directo para cortar a Juan Carlos Monedero y darle un tremendo corte:

“No te voy a permitir que digas que hace mal su trabajo por recabar testimonios. No es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de ofrecer el punto de vista de otros que se dicen testigos del momento. Lo que no te voy a permitir es que nos des lecciones de periodismo, Monedero”.

Y mientras Prat no ocultaba su enorme enfado, el ideólogo de los morados, fiel a su estilo, no hacía caso y repetía sus argumentos: “No tiene razón, no tenéis razón”.

Un tremendo rifirrafe en directo que vuelve a poner en tela de juicio la presencia del radical Monedero en tertulias en los medios de comunicación. A él le sienta mejor la tele venezolana o estaría más cómodo en la soviética TVE de Pedro Sánchez o de su jefe Iglesias.