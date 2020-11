Celia Villalobos no cesa de repartir estopa al rojerío en TVE: de Masterchef a Isobaras ‘López’ y Marta Nebot

«¿Era necesario un hospital de pandemias en Madrid?». Esta era la pregunta que lanzaba Mónica López este 4 de noviembre de 2020 en ‘La hora de La 1’, lo que llevaba a un fuerte enganchón entre la exdiputada popular Celia Villalobos, la presentadora del espacio y Marta Nebot.

«Quiero felicitar a la capacidad que han tenido de hacer un hospital en cuatro meses, eso no quiere decir que todo esté bien», comenzó afirmando la que fuera ministra de sanidad. A lo que Nebot respondía en tono jocoso: «Felicitamos al ladrillo».

«Al ladrillo no, es que hay que ser coherentes. Hemos aplaudido que en China han sido capaces de hacer hospitales en cuatro semanas y aquí han hecho un esfuerzo por hacer este hospital y esa parte es positiva», señalaba la concursante de ‘Masterchef Celebrity’.

«No sé si sabéis que en el Real Decreto aprobado por el Gobierno aparece que los médicos y enfermeros pueden ser derivados a cualquier hospital y cualquier especialidad. Pueden contratar a personas que acaban de terminar la carrera que no han hecho ningún tipo de especialidad», explicaba Villalobos, que criticaba la obsesión permanente que hay con la capital de España: «Esto es una locura lo haga la Comunidad de Madrid, lo haga el Gobierno del señor Sánchez o lo haga el Gobierno Andalucía. Ha habido falta de previsión. Que los 35.000 médicos que estaban en el paro cuando yo era ministra y se han tenido que ir a otros países, que los traigan para acá, se han tenido que ir a Francia, Alemania o Estados Unidos».

Mónica López intervenía: «Si llevamos meses diciendo que los hospitales están colapsados, que hacen falta médicos y ahora abrimos un nuevo hospital y vamos a trasladar a esa gente al nuevo hospital…».

«Que les paguen a los médicos y enfermeras que se han ido fuera de España para que se pongan a trabajar», respondía Villalobos.

Lo que provocaba la reacción de Nebot: «Usted ha hecho un edificio muy rápido pero lo que dicen todos los profesionales es que hay un déficit de mano de obra y de recursos humanos y eso es lo difícil de gestionar. Que nos digan que lo más difícil ya está hecho…».

«La base está en el decreto del Gobierno, no en la Comunidad de Madrid. Que contraten médicos, pero en Andalucía, en Castilla La Mancha y en Madrid… ¡Es que solo se habla de Madrid!», insistía Celia Villalobos.

«¿En qué otra comunidad han hecho un hospital de pandemias?», preguntaba Mónica López. En ese momento, la presentadora recibía un tremendo zasca de la exdiputada: «En ninguna. ¿Te hablo si quieres de la deficiencia en Andalucía mientras gobernaba el PSOE. Si quieres hablamos de eso«.

Acoso y derribo en ‘Masterchef Celebrity’

Una semana más, en la gala del reality culinario de la televisión pública española, Celia Villalobos y Ainhoa Arteta tuvieron un intercambio de reproches y críticas varias.

La relación entre la soprano y la exalcaldesa malagueña marcó diferencias en la primera parte del programa, «por la manera que tiene de dirigirse a los demás podemos tener un encontronazo», decía la soprano sobre la expolítica. «Soy falsa, soy embustera, soy ladrona… Soy de todo porque soy política», señalaba Celia Villalobos.

Hace unas semanas, en la cuarta gala, Villalobos vivió su programa más duro.

A la expolítica le tocó liderar uno de los grupos en la prueba de exteriores en la que tuvo desencuentros con Lucía Dominguín, Ainhoa Arteta y La Terremoto de Alcorcón.

En el cocinado, la malagueña tuvo que hizo frente a las continuas provocaciones de Arteta y Dominguín, que desobedecieron las indicaciones de la capitana y más tarde se mofaron de ella desde el banco. Esto le llevó a perder el control de la capitanía y discutir con La Terremoto. «Tiras la piedra y haces como que no has dicho nada», le reprochó a la expolítica en un primer rifirrafe.

Tras terminar el cocinado y con el veredicto del jurado, Celia rompía a llorar ante el «machaque» sufrido por el «grupo de divas», como las ha denominado ella, con el que tuvo que lidiar. «No me he sentido respaldada, he sentido que no era mi equipo y yo tengo un concepto del equipo muy fuerte», confesaba la exdiputada del Congreso.