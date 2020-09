Celia Villalobos ‘ensaya’ para ‘Masterchef Celebrity’ con una ración de avinagradas declaraciones contra Pablo Casado

Se está tomando a pecho su papel en ‘Masterchef Celebrity‘.

Y mientras espera a que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz o Samantha Vallejo-Nájera la pongan en su sitio, la exdiputada del PP Celia Villalobos se despacha con una ración de críticas avinagradas contra Pablo Casado.

La que también fuera alcaldesa de Málaga, ministra de Sanidad y vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados se cobra factura este fin de semana del 19-20 de septiembre de 2020 desde las páginas de ‘La Otra Crónica’ (El Mundo).

Al actual presidente del PP y líder de la oposición lo tiene entre ceja y ceja, aunque fue ella la primera en decir que no quería seguir en el partido:

Yo no apoyé a Pablo Casado en las primarias. Creo que no era su momento, y así se lo dije cuando me llamó. Como yo ya sé cómo funcionan los partidos, pues decidí que le iba a evitar el mal rato de explicar porqué echaban a Celia y me fui.