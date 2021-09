Anabel Alonso lamenta que sus plagiadores mejoren sus habituales bobadas en Twitter: «No consigo denunciarlo»

Vivir para ver.

Pero todo lo que suceda en un programa llamado ‘Todo es mentira’ y presentado por Risto Mejide y/o Marta Flich hace que todo sea posible.

Anabel Alonso, actriz a tiempo parcial y tuitera el resto del tiempo, sigue ganándose el beneficio de la izquierda y del duopolio mediático con sus colaboraciones en laSexta o Cuatro.

En esta ocasión, ‘TEM’ la ayudó a denunciar los bulos de la que es objeto en Twitter. Efectivamente, hay gente que con una mezcla de talento e ingenio, y no lo vamos a negar, también de una dosis de mala leche, plagia sus tuits para poner en su boca (o en su teclado) barbaridades que ella no ha dicho, aunque posiblemente las piense.

«No consigo denunciarlo, no se cómo se hace», masculló Anabel, mientras que Flich le tranquilizaba asegurándola que le darían cobertura jurídica.

¿Que Anabel Alonso hace un llamamiento para quitar la lava es mentira, verdad? — 🇪🇦Juanfran Escudero🇪🇦 (@JuanfraEscudero) September 27, 2021

Y eso que lo ha intentado. «Me dijeron que hay un montón de aplicaciones y que es superfácil hacer estas falsificaciones», ha explicado Alonso en el plató de ‘Todo es mentira’. «Al no ser una cuenta, al ser capturas, no consigo denunciarlo en Twitter no sé cómo se hace», añadía.

El polémico historial de Alonso en Twitter

El caso es que Alonso lleva tiempo escribiendo imbecilidades en Twitter y ahora se queja por el hecho de ser objeto de plagios y bulos.

En PD hemos recogido algunas de sus hazañas, pero no todas porque eso sería imposible, como por ejemplo cuando se burló de los toreros que reclamaban ayudas durante la pandemia, o bien vomitó «mentiras e injurias» contra el matador Cayetano Rivera.

También criticó el «neofascismo» de VOX, aplaudió a la ‘Pistolera’ Mónica García por simular un disparo al Consejero de Economía de la CAM o, en uno de sus últimos ‘hits’, pidió recoger firmas para las mujeres afganas tras la invasión talibán. Genio y figura hasta la sepultura.

Y ahora resultará que en ‘TEM’ irán de verificadores de la verdad, al estilo Newtral o Maldita. Dios nos pille confesados.