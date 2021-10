Ferreras, tras abusar de especiales sobre Franco para dinamitar a la derecha, rechaza el uso partidista que la oposición hace de ETA

Le sacan de sus casillas cuando ve que se recurre a ETA para poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez.

Antonio García Ferreras no concibe que se mencione a los del tiro en la nuca y los coches bomba para sacar rédito electoral.

Pero tiene su gracia que el presentador de ‘Al Rojo Vivo‘ esgrima ahora el argumento de que la banda terrorista lleva diez años sin pegar un tiro cuando él ha abusado hasta la saciedad de los especiales sobre Franco, muerto hace casi 50 años, para machacar a la derecha española.

Arrancaba Ferreras su especial en el programa de laSexta por los diez años de alto el fuego de ETA de esta guisa:

Para el periodista de la segunda cadena de Atresmedia, era casi inconcebible que no se valorase la paz que hay en la actualidad:

No dudaba el presentador de ‘Al Rojo Vivo’ en echar la bronca a quienes, según él, intentan echar agua al vino de la tregua indefinida decretada por ETA:

De hecho en redes sociales no tardaron en darle la del pulpo, entre ellos desde la siempre ocurrente cuenta de Twitter de los Mejores Zasca!!!:

Son 46 años desde la muerte de Franco, pero el gobierno y sus socios usan el franquismo como elemento de desgaste. Solo que Bildu es socio del gobierno y hace homenajes a asesinos, pide su liberación y no ayudan a esclarecer más de 300 asesinatos.

¿Cuántos años llevamos sin Franco..? Y algunos usan el «COMODIN» de Franco y, el ‘Franquismo’, cada dos por tres.. No he visto que vtd señor Ferreras haya hecho reflexión alguna sobre, repito, el uso de Franco y el franquismo por parte de los ‘otros’.. P.D Doble Rasero.. pic.twitter.com/mYioyX6GwE

29/5/1991 #EHBilduEsEta

10 años de paz?? No Sr. Férreas,

No. Fue medio siglo de terror!!

Yo estuve ahí, 15-20 min. después del terrorífico y sanguinario Attdo.

«Vieron a los niños jugando»

NO LO DUDE, LOS VIERON!! pic.twitter.com/75GCXtLpui

— ⚜🇪🇦Cat💚Ñol🇺🇲⚜ (@Geryco81) October 21, 2021