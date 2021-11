Ábalos ‘paga’ a Risto por su ofensiva contra ‘The Objective’: Regresa como colaborador a ‘Todo es Mentira’

José Luis Ábalos empieza a ‘pagar’ a Risto Mejide.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ se ha convertido en la punta de lanza del exministro de Transportes y colaborador del programa contra ‘The Objective’. No solo por buscar desacreditar las exclusivas del medio digital firmadas por Ketty Garat día tras día, sino por incluso atacar personalmente al director del diario, Álvaro Nieto, utilizando filtraciones dadas por el propio Ábalos.

Justamente el ataque contra el director de ‘The Objective’ llevó a que Ketty Garat pusiera de ‘vuelta y media’ al programa de Risto Mejide en el programa ‘Cuatro al día’ del pasado 4 de noviembre. En concreto, calificó a ‘Todo es Mentira’ y ‘Todo es Verdad’ de ser una “cloaca informativa”, “basura” y de haber clavado “un puñal por la espalda” a Nieto por su ‘confabulación’ con Ábalos.

Risto, que también ha buscado ridiculizar a la periodista Ketty Garat, fue el único que ha logrado obtener una entrevista del exministro socialista el pasado 10 de noviembre para desmentir las exclusivas del medio digital, así como para insistir en las demandas que presentará por la vía penal.

Tras la entrevista al exministro de Transportes en ‘Todo es Verdad’ del 10 de noviembre, Risto Mejide anunció casi disimuladamente que Ábalos “vuelve como colaborador a ‘Todo es Mentira’» y, ante lo evidente del intercambio de favores, reconoció que “ya dirán los haters que fue por la entrevista-masaje que le hice”.

Si bien el regreso de Ábalos no sorprende, fue aprovechado por Antonio Naranjo para lanzar un dardo contra el socialista: “Quizá el horario nocturno de ‘Todo es Verdad’ le vendría mejor, por las tardes quizá se aburre”.

Risto, el ‘matón’ de Ábalos

La defensa de Risto Mejide a José Luis Ábalos llegó al nivel del absurdo.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ atacó directamente a la periodista e insinúo que ella es peor que la basura: “Me da lo mismo que me califiques a mí o a mi equipo de basura, porque la basura tiene una característica que tú no tienes: la basura no miente ni engaña. Eso se lo dejamos a medios de comunicación como el tuyo… un beso Ketty”.

Además de presumir que sus ataques contra ‘The Objective’ le subían la audiencia, Risto dio un paso más allá y lanzó una ‘amenaza’ a Garat: “Vamos a enviarte a tu trabajo una cesta de Navidad, pero con resto de todo [haciendo referencia a la descripción de cómo quedó la habitación del Parador presuntamente destruida por el exministro de Sánchez]. Ya que somos basura, te vamos a mandar justamente eso”.

Sumisión a Ábalos

A pesar de que ‘Todo es Mentira’ afirma que “nunca hemos sido complacientes con Ábalos”, desde el primer día que salió a la luz el escándalo de la “oscura doble vida” del socialista se han posicionado a favor del exministro y a una búsqueda constante de desacreditar tanto ‘The Objective’ como a su director.

Es importante recordar que Risto, quien calificó en varias oportunidades a ‘The Objective’ de “tabloide digital”, afirmó que “nos cuestionamos absolutamente todo” y calificó la información de ser “una versión morbosa” de hechos “estén probados o no”.

“No sé si llamarle prensa. Empezamos con Inda, luego Javier Negre y tenemos nuevo candidato”, atacaba el presentador de ‘Cuatro’, quien no dudó en descalificar la exclusiva sensible para Ábalos y el PSOE al indicar que: “Lo de hoy [la publicación de una segunda entrega] es más vergonzoso que lo de ayer. Si eso es periodismo, me alegra no ser periodista”.

El equipo del programa incluso hace un barrido de las firmas de la redacción, con la meta de vincularles con la derecha o con la oposición de Venezuela, como si tuviera algún tipo de impacto en las publicaciones difundidas que han desatado la ira de Ábalos.