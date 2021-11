Alicia Gutiérrez intenta acosar a Esperanza Aguirre y sale escaldada: “Ni sé en qué medio trabajas”

Alicia Gutiérrez se llevó un brutal varapalo por su fallido intento de acosar a preguntas a Esperanza Aguirre.

A pesar de que ambas participaban como colaboradoras del programa ‘Todo es Mentira’ de este 19 de noviembre, la periodista aprovecha cualquier intervención para lanzar una polémica pregunta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La ‘popular’ comenzó a mostrar su malestar con la dinámica intentando ponerle un poco de humor: “Mire, pero si yo no he venido al programa para que usted me interrogue”. Sin embargo, Gutiérrez no cesó en su fallido intento de rascar algo de polémica.

La insistencia llevó a que Esperanza Aguirre se pusiera un poco más seria y ‘tirase de las orejas’ a Marta Flich por no intervenir como presentadora: “¿Por qué no le explican que no ha venido para que ella me entreviste?”.

Además, la ‘popular’ le dejó un par de recaditos a la periodista, como “desconozco en lo que usted trabaja o publica” o “un día te daré una entrevista para tu medio.. bueno no sé en qué medio trabajas…”.

Al ver que no respondía a su interrogatorio, Gutiérrez buscó un aliado en la presentadora de ‘Todo es Mentira’, quien acabó dándole la razón a la ‘popular’: “Ella es una persona libre que ha decidido no contestar”.

La tensión hizo que Esperanza Aguirre también devolviera algunas preguntas incómodas a la periodista, quien llegó a ponerse nerviosa al verse acorralada y teniendo que admitir con la boca pequeña que Cuba es una dictadura.

Blanqueo al comunismo

La periodista afirmó que “en España, sale muy barato promover el fascismo y el nazismo” por las manifestaciones previstas para el fin de semana para conmemorar a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera en el marco del 20-N.

Sin embargo, Aguirre fue tajante: “¿Sabe qué sale realmente barato en España?, blanquear al comunismo, apoyar a Cuba… Ahí tiene usted a Enrique Santiago, coordinador del Partido Comunista de España, apoyando a las FARC, a Cuba y a Venezuela”.

La periodista intentó evadir el revolcón de la ‘popular’ señalándola de apoyar a VOX. Sin embargo, sus palabras se le devolvieron como un boomerang. “¿Usted realmente sabe lo que es la extrema derecha?, ¿Diría entonces que Podemos es un partido de extrema izquierda?… VOX es un partido constitucionalista, con el que estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Pero en que hay que salir de Pedro Sánchez, sí estamos de acuerdo”.

A lo que sentenció que “estoy en contra de que se busque estigmatizar a VOX, cuando no se hace lo mismo con los comunistas, separatistas y filoetarras con los que pacta Sánchez”.

Finalmente, lanzó la mordaz pregunta que colocó a Gutiérrez contra las cuerdas: “¿Es Cuba una dictadura?, si o no”. La colaboradora se movió incómoda, buscando argumentos y teniendo que reconocer, casi con la boca cerrada, que sí, que es una dictadura.