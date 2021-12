Joaquín Leguina: «Me pondrán a parir algunos sectarios del PSOE, pero Ayuso ha sacado al PP de un agujero»

Tiene 80 años y la mente más lúcida que nunca.

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, pasó en la madrugada del 9 al 10 de diciembre por el programa ‘La Azotea’ (13TV).

El histórico dirigente socialista no deja indiferente a nadie y siempre da titulares a mansalva.

Anoche, en la televisión del Grupo COPE, volvío a dar muestras de que no le puede el partidismo de las siglas.

Si tiene que repartir estopa a los suyos, lo hace.

Al igual que tampoco le duelen prendas en alabar a políticos de ideologías opuestas a la socialista.

Un primer ejemplo fueron las palabras que tuvo para referirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso:

Entiende Leguina que Pablo Casado, por acción u omisión, está metiendo el cuezo en su enfrentamiento con Ayuso:

Sabe que sus palabras sobre Ayuso, que además no es la primera vez que salen a relucir sus elogios hacia la actual inquilina de la Puerta del Sol, son miradas con lupa en Ferraz.

Tanto es el recelo que tienen en cierto sectores del PSOE a Leguina, que hay quien ha forzado que sea expulsado del partido:

¿A quién se le ocurre expulsar del partido al único presidente que ha tenido Madrid del PSOE? Les he amenazado. Si me expulsan voy al juez porque creo que pertenecer a un partido no te obliga a que desaparezca tu derecho a la expresión libre. Hago las mismas declaraciones en la época de Felipe González y no me pasa absolutamente nada. Somos compañeros, no me llama nadie y no me hacen ni puñetero caso.