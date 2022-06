Macarena Olona (VOX) no se arruga ante el feo ataque de Ana Terradillos (Telecinco) en pleno directo

La candidata de VOX a la Junta de Andalucía y desde el pasado 19-J portavoz de la tercera fuerza en la región, Macarena Olona, participaba este 23 de junio de 2022 en ‘El Programa de Ana Rosa’.

Y allí, la presentadora Ana Terradillos se mostró ciertamente impertinente con la política, arrancando primero con una pregunta en tono burlesco y pasando después al ataque.

Pero la de VOX no se arrugó en su día ante el ‘ministro perejil’ Félix Bolaños, ni ante la ministra podemita Irene Montero, ni ante los otros candidatos andaluces en los debates, menos lo iba a hacer con la periodista:

Así empezaba Terradillos, con saña:

«¿Qué designio tiene Dios para usted, sabe ya si va a seguir en Andalucía o va a volver a Madrid?».

Se defendió la de VOX:

«Es tremendo como una frase sacada de contexto, sin más intencionalidad, ha dado lugar a tantísimos titulares… Tras las elecciones recibía a todos los medios, me preguntaron ‘¿va usted a ser candidata por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas dentro de 4 años, porque usted ha dicho que es un soldado de Santiago Abascal?’, y tirando de ironía respondí que primero que era hija de Dios».

La respuesta tampoco gustó a una impertinente entrevistadora, que quiso puntualizar que a todos los medios no recibía. Suponemos que no se refiere a Telecinco, medio en el que estaba, sino a la Cadena SER, la otra casa de Terradillos, a quien los de VOX no tienen en buena estima. Olona metió un zurriagazo de vuelta a la presentadora:

Ana Terradillos: «Dice usted a todos los medios, a todos no, no nos vamos a meter en este debate, pero usted sabe que a todos no recibe, y ahí me voy a quedar…» Macarena Olona: «Se queda usted porque quiere, Ana. Yo le distinguiría entre medios y activista políticos. Pero vamos, encantada de hablarlo, fuera y dentro de antena».

Y lanza un contraataque

Si alguien se pensaba que Macarena Olona lo iba a dejar ahí, estaba muy equivocado. La exdiputada de VOX se apresuró entonces a lanzar su ataque ante la insistencia de Terradillos sobre una supuesta renuncia al parlamento andaluz y regreso a Madrid. Ojo a la respuesta: