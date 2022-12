Tremendo choque: González Pons (PP) retrata a Intxaurrondo (TVE) por defender al «ilegítimo» Sánchez

La brunete pedrete ya no disimula.

Con la modificación al delito de malversación, Sánchez reafirma -por si no quedaba claro a estas alturas- que está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de permanecer en La Moncloa hasta que él quiera. Y a maquinaria de los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez se han puesto en marcha para justificar lo injustificable con tal de cumplir con las órdenes de su líder.

Un ejemplo de esto fue en La hora de la 1 de TVE, del lunes 12 de diciembre, cuando Silvia Intxaurrondo, pasó de su papel de presentadora a activista política para defender a Sánchez durante una entrevista con el diputado al Parlamento Europeo por el Partido Popular (PP), Esteban González Pons.

En el encuentro matutino, González Pons señaló que el socialista había perdido la legitimidad democrática, que no la legal, al traicionar todas las propuestas de gobierno que prometió durante las elecciones y socavar diversas instituciones en su afán de poder.

«Es un dirigente que está en el poder a toda costa y que al final, legalmente su legitimidad es inatacable, desde un punto de vista democrático está verdaderamente dañada».

Ante la sentencia del popular, Intxaurrondo se enfocó en intentar que dijera que Sánchez era un presidente un dictador. Sin embargo, el eurodiputado no cayó en ese juego y la retrató:

«Le repito la respuesta. Ya se la he dado pero se la he dado larga. Pero se la vuelvo a dar porque por lo visto no he dado la que usted quería que yo diera. La legitimidad legal, la tiene. La legitimidad democrática la pierde desde el momento en el que traiciona sus promesas electorales y el mandato electoral que lo ha hecho presidente».

Y para que no hubiese lugar a más dudas, Pons explicó cómo un mandatario puede perder la legitimidad democrática, indistintamente de su color político:

«Cuando un dirigente político llega a la Presidencia de Gobierno con un programa y hace justo lo contrario, legalmente sigue siendo presidente. Desde el punto de vista de legitimidad democrático, su legitimidad ha quedado francamente tocada».

Pero esta respuesta activó el lado más militante de Intxaurrondo que entrando al debate político sin rubor, le preguntó si esta postura era porque no pueden sacar a Sánchez de La Moncloa democráticamente antes de que termine la Legislatura. «Hay quien pensaría que usted separa estos dos conceptos porque, digamos, al Partido Popular no le da para desbancar al Gobierno con una moción de censura, no le dan los números».

El zasca tremendo de ⁦@gonzalezpons⁩ a la impertinente periodista-politica anti ⁦@ppopular⁩ ⁦@SIntxaurrondo⁩ . Atención a la respuesta ante la insistencia para obtener una respuesta sobre la falta de legitimidad de Schez que PONS no le da 👇 pic.twitter.com/Dm8BneXuUz — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 12, 2022

Pero González Pons la volvió a retratar y le dio una respuesta magistral en la que destaca que esto ya no va de partidos ni de posturas ideológicas, sino de principios democráticos y ética política.