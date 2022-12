El estallido de rabia de Ana Oramas al descubrir qué esconde Sánchez con entreguismo a los golpistas

Clarita y sin rodeos.

La parlamentaria canaria Ana Oramas, que afronta sus últimos meses en el Congreso de los Diputados antes de regresar a la política autonómica de su tierra de nacimiento, estalló el 14 de diciembre de 2022 en el programa ‘La Noche en 24’, en el Canal 24 Horas de TVE.

La líder de Coalición Canaria no pudo contenerse ante lo que entiende que es un auténtico mercadeo parlamentario para que Pedro Sánchez pueda sacar el mayor beneficio posible.

Oramas puso un ejemplo bien claro, que cuando al Ejecutivo socialcomunista le interesa, pone especial énfasis en sacar adelante las leyes que sean menester, aunque sea a costa de forzar la maquinaria parlamentaria y meter sesiones plenarias con calzador.

Pero esas leyes, subrayó la integrante del Grupo Mixto, no salen por una cuestión de necesidad normativa, sino que hay intereses electorales detrás.

Y es que, como bien dijo Oramas, lo de la sedición y la malversación sí interesa darles el visto bueno porque el PSOE se juega una ristra larga de diputados en Cataluña.

Pero en cambio, con la chapucera ley del solo sí es sí no hay prisas en modificar la chapuza perpetrada por Irene Montero y, mientras tanto, siguen saliendo de las cárceles agresores sexuales que aún deberían de seguir estando entre rejas.

Así se pronunció Oramas:

Lo que me rasga las entrañas es que seamos capaces de modificar el Código Penal , leyes orgánicas, en 24 horas, a la carta, de los señores de ERC y EH Bildu y sin embargo con el tema del sí es sí, que han salido dos sentencias más en Canarias, que ya está claro que hay que modificarla y que no seamos capaces de hacerlo porque el Gobierno, por un tema de prurito, no se siente y en 24 horas presentar una modificación y que la semana que viene esté corregida la ley y no sigan saliendo violadores y abusadores.

Es que hoy han salido de la cárcel uno en La Gomera y otro en Gran Canaria. ¡Hombre, paremos esto, que llevamos 60 tipos fuera que no tenían que estar en la calle! Si esto lo hubiéramos hecho hace 15 días no pasaba nada. Y si no lo hemos podido hacer la semana pasada y ya tenemos ahora la sentencia del Supremo, hagámoslo la semana que viene, que el día 22 tenemos un pleno con 12 puntos porque les ha entrado la prisa después de parar las leyes durante todo el año y ahora hay que aprobar la ley LGTBI, la ley del aborto, la ley de los animales, la ley de empleo, la sedición, los no sé cuántos…Es que no doy abasto.