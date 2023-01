Rosa Díez y Antonio Naranjo silencian a los bocachanclas de Risto y Aroca: “¡Déjame que termine!”

Tremenda bronca la que se vivió en el plató de ‘Todo es Mentira’ este 18 de enero de 2023.

En el programa de Cuatro se produjeron dos rifirrafes tremendos a cuenta de la manifestación en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, convocada por diversas asociaciones cívicas para este sábado 21 de enero, en la Plaza Cibeles de Madrid.

Primero entre el periodista Antonio Naranjo, que silenció a Javier Aroca. Y luego, la cofundadora de UpyD, Rosa Díez, tuvo un ‘enganchón’ con el presentador Risto Mejide.

Naranjo criticaba cómo muchos que se llaman demócratas, se muestran en contra de que las personas se pronuncien en contra de la gestión del Gobierno de PSOE-Podemos, como es el caso de la protesta convocada para este fin de semana:

«Me llama mucho que me moleste esta concentración de ciudadanos libres que no ganan nada con ello y que lo hacen por convicción. A los mismos que no le preocupan nada las manifestaciones que vemos frecuentemente en el País Vasco para recibir a etarras a los que previamente este Gobierno ha trasladado de prisión para que les den el régimen de semilibertad.

Son las mimas personas que están haciendo una caricatura de los pactos del Partido Popular y VOX, que en realidad es una manera sutil de defender que no tengamos alternativa a Pedro Sánchez».